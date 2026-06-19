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Formula 1 İspanya GP

Villeneuve: “Leclerc, gerçek Hamilton ile tanıştı”

Hamilton'ın Barselona galibiyetiyle taçlandırdığı geri dönüşü herkesin takdirini toplarken, Leclerc'in nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

2025’te Leclerc, kırmızı tulumla en kötü başlangıç senaryolarından birini yaşayan ve art arda hayal kırıklıklarıyla boğuşan Hamilton'a karşı net bir üstünlük kurmuştu. Ancak yedi kez dünya şampiyonu, 2026 sezonuna tamamen değişmiş bir pilot olarak döndü. 

Sezon ilerledikçe tempo olarak Leclerc'i yakalayan ve ardından onu geçmeye başlayan Hamilton; Kanada ve Monako'da arka arkaya podyuma çıktıktan sonra Barselona'da zafere ulaşarak bu yükselişini kanıtladı.

Öte yandan, kendi evi Monaco'daki yarışının öncesinde Ferrari ile sözleşmesini uzatan Leclerc oldukça zor bir dönemden geçiyor. Tempo bulmakta zorlanan pilot, Monako'daki yarışta ve Barselona sıralama turlarında yaptığı kazalarla giderek daha fazla hata yapmaya başladı.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari'nin genç sürücü programından yetişen Leclerc, 2019'da kırmızı araca terfi ettiğinde "seçilmiş kişi" olarak görülüyor ve kariyerinin son demlerindeki takım arkadaşı Sebastian Vettel'i mağlup ediyordu. Fakat Monakolu pilot Ferrari ile hâlâ bir şampiyonluk yaşayabilmiş değil. 

1997 F1 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Sky Sports'un The F1 Showpodcast'inde tam da bu konuya dikkat çekti: "Leclerc'in takımı kendi etrafında inşa etmek için zamanı vardı ama bunu yapmadı." 

"Ferrari'ye nasıl geldiğini unutmayın; Sauber'deki ortalama bir sezonun ardından ona aniden devasa, adeta bir dünya şampiyonu kontratı verdiler. Belki de her şey çok çabuk oldu ve ona fazla geldi?"

Villeneuve, Leclerc'in takım içindeki rahatlığına şu sözlerle vurgu yaptı: "Etrafındaki hiçbir şeyi sıfırdan inşa etmesi gerekmedi. Leclerc’e her şey hazır verildi.” 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Hızlıydı ve bu yeterliydi, çünkü o dönemdeki genel algı zaten 'bu araç şampiyonluk kazanamaz' şeklindeydi.” 

“Birkaç yarış kazanıyor, takım arkadaşınız Vettel'i mağlup ediyordunuz ve herkes mutluydu.”

Ancak şimdi tam kapasiteyle yarışan, galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşma tecrübesine sahip Hamilton, Leclerc ve Ferrari ilişkisini tehdit ediyor. 

Zemin etkili araçlar döneminin başladığı 2022'nin başlarında Ferrari rekabetçi bir araç ürettiğinde Leclerc, Max Verstappen ile kısa süreliğine şampiyonluk mücadelesine girmiş, ancak takımın formu düşmeden önce kendisi de kritik hatalar yapmıştı. 

Leclerc'in o performansı, Hamilton'ın 2021'de Verstappen'e karşı sergilediği ve F1 tarihinin en destansı mücadelelerinden biri olarak son yarışa kadar süren amansız savaşıyla tamamen zıt bir görüntü çiziyor.

Villeneuve bu durumu şu sözlerle özetledi: "Geçen yıl harika bir sezon geçirmeyen Lewis aniden küllerinden doğdu.” 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Araçla ve takımla gerçekten zor zamanlar geçiriyordu; bir takımı kendi etrafınızda inşa etmek zaman alır, bu yüzden Leclerc o dönem oldukça mutluydu: Lewis'in yanında iyi görünüyordu.” 

“Ancak Lewis'in uyandığı, aracı ve takımı benimsediği ve kimseye acımadan zirveye oynadığı o an geldiğinde, Leclerc'in buna hiç de hazırlıklı olmadığı ortaya çıktı. Gerçek Hamilton ile tanıştı."

Hamilton, yakaladığı bu yükselişi yarış ekibinde ve yarış mühendisinde yapılan değişikliklerin yanı sıra yarış hafta sonlarına olan farklı yaklaşımına borçlu olduğunu söylüyor. 

Gelecek yarışlarda Leclerc’in takım arkadaşına nasıl cevap vereceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. 

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