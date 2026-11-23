Formula 1 Las Vegas GP

Villeneuve: "Leclerc, Ferrari'deki liderliğini Hamilton'a kaptırmamalıydı"

1997 Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Charles Leclerc'i Lewis Hamilton'ın Ferrari'de kendi düzenini kurmasına izin verdiği gerekçesiyle eleştirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Kas 2026 13:00

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Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Las Vegas Strip Pisti'nde yarışın bitimine 12 tur kala Charles Leclerc, 7. virajda Lewis Hamilton'a atak yaparak takım arkadaşının spin atmasına neden oldu. Bu olayın ardından 10 saniye zaman cezası alan Leclerc yarışı 10. sırada tamamlarken Hamilton damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise bu temasın ardından iki pilotu arasındaki olayları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili konuşan Jacques Villeneuve, Sky F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu atakları hiçbir zaman tamamlayamıyorlar."

"Sanki video oyunu oynuyor gibi her zaman diğer pilotların kendilerine yol vermesini bekliyorlar; ancak gerçek hayatta durum böyle değil."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto

Villeneuve ayrıca Leclerc'in takım içerisindeki konumuna da dikkat çekti.

Monakolu pilot, 2025 sezonunda Hamilton karşısında belirgin bir üstünlük kurmuştu. Ancak 2026'da Hamilton dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı. Sezonun son iki yarışı öncesinde pilotlar şampiyonasında üçüncü sırada bulunan Hamilton, takım arkadaşının 17 puan önünde yer alıyor.

Villeneuve, "Geçen yıla baktığınızda Lewis, takımın kontrolünü kendi eline almakla meşguldü. Amacı hızlı olmak değil, Ferrari'nin kendi takımı olmasını sağlamaktı.”

"Charles’ın bunu yapmak için daha çok zamanı vardı ama başaramadı. Takımdaki liderliğini asla kaybetmemeliydi. Bu da aslında hiçbir zaman gerçek anlamda o liderliğe sahip olmadığını gösteriyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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