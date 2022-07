Villeneuve: "Leclerc bizlere nasıl şampiyon olunmaz dersi veriyor"

Şampiyona lideri Max Verstappen ile arasındaki 38 puanlık farkı kapatmaya çalışan Leclerc'in umutları, pole pozisyonundan başladığı Fransa GP'sinde lider giderken spin atarak bariyerlere gömülmesi ve yarış dışı kalmasıyla birlikte büyük yara aldı.

Böylece ilk turlarda kendisini kovalayan Verstappen galibiyete uzanırken, şampiyonadaki farkı da 63 puana çıkarttı.

Verstappen'in Leclerc gibi hatalar yapmadığına dikkat çeken Villeneuve'a göre Leclerc'in şu anki durumu "şampiyona nasıl kazanılmaz" dersi vermekte.

Formule1.nl'deki köşesinde yarışı yorumlayan Villeneuve, "Yarış oldukça zevkliydi, ancak çok daha iyi olabilirdi. İnanılmaz bir sıcak vardı, müthiş bir mücadele için ihtiyacımız olan her şeye sahiptik."

"Leclerc ve Verstappen aynı tempoyu tutturmuşlardı, ta ki Leclerc tamamen lüzumsuz bir diğer hata yapana göre. Kendisi de bu şekilde devam ederse şampiyonluğu hak etmediğini söylüyor. Durumuna anlam veremiyorum, özellikle de Avusturya'da baskıyı kaldırabildiği bir zaferin ardından."

"Verstappen ile aralarındaki fark bu; onun başına böyle şeyler gelmiyor. Leclerc'e yenildiğinde ise en fazla ikinci oluyor, böylece şampiyonadaki farkın kapanmasına izin vermiyor."

"Dolayısıyla neredeyse eşit araçlara sahip olmalarına rağmen fark oldukça büyük, bu da bizlere oldukça iyi bir 'nasıl şampiyon olunmaz' dersi veriyor."

Marshals remove the damaged car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75, after his crash from the lead

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images