Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak
Formula 1 Haberler

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi

Ekleyen:
, Editör

Jacques Villeneuve Azerbaycan'da yaşanan ani iki lastik patlamasının ''utanç verici'' olduğunu söyledi.

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi

Bakü caddelerindeki yarışın 31. turunun en başında Aston Martin'den Lance Stroll'ün lastiği patladı ve sürücü bu nedenle kaza yaptı.

Kırmızı bayraktan sonra devam edilen yarışta, Grand Prix'yi lider götüren Red Bull sürücüsü Max Verstappen de yarışın bitimine sadece 4 tur kala aynı şeyi yaşadı ve yüksek hızda giderken lastiği patladığı için bariyerlere çarparak bir kaza geçirdi.

Ne Aston Martin, ne de Red Bull'un lastiklerle ilgili herhangi bir uyarı almamasından sonra, pistteki parçaların lastiklerin patlamasına neden olabileceğini savunan Pirelli büyük eleştiriler aldı.

Mario Isola konu hakkında şöyle konuştu: ''Yaptığımız ilk incelemeler pistte bazı parçalar olduğunu gösteriyor çünkü sol arka lastik, bu pistte en çok basınç alan lastik değil. Sağ arka lastik burada en çok basınç altında kalan lastik.''

''Başka bir nokta da, pistteki başka bir araçta da [Lewis Hamilton'ın aracında] sol arka lastiğinde kesik bulduk. Şans eseri, bu kesik lastiğin yapısına zarar vermemiş ve bu kesinlikle pistte bulunan bir parçadan kaynaklanan bir kesik.''

''Başka bir nokta ise iki lastik patlaması da pistin neredeyse aynı bölgesinde yaşandı. Max'ın olayı sadece birkaç yüz metre daha ötedeydi. Belki de pistte bir parça vardı. Hemen bir parça olduğunu iddia etmek istemiyorum çünkü öncelikle lastikleri analiz etmeliyiz.''

''Verileri topluyoruz, takımlardan gelecek telemetri verilerini bekliyoruz. Lastiklerin patlaması aniden oldu, bunu açık şekilde belli. Ancak, lastiklerinizde büyük bir kesik olursa, lastik aniden patlayabilir.''

Bu açıklamalardan sonra pistte parça olduğuna inanmayan ve İtalyan şirketi eleştirenler oldu.

Lastiklerin patlamasının nedeni ne olursa olsun, Villeneuve tüm bu olayların utanç verici olduğunu söyledi.

RaceFans'e konuşan Kanadalı sürücü, ''Lastiklerin böyle patlamaması gerekiyordu.''

''Lastiklerde o kadar fazla tur atılmamıştı. Bu olaylar utanç vericiydi.''

''Aynı zamanda iyi bir yarış geçiren Stroll ve tüm yarışı kontrol altında tutan Max için de kötü oldu. Max her tur daha da iyi süreler çıkarıyordu ve açık şekilde liderdi. Aslında o kadar hızlı sürmesine gerek yoktu.''

''Başka ne yapabileceğini bilmiyorum. Gerçekten kötü bir şanstı.'' dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak

Önceki haber

Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak

2s
2
Formula 1

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi

25 dk
3
Formula 1

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”

1s
4
Formula 1

Red Bull'dan gönderilen Kvyat, neden F1'e dönmeyi hak ettiğini düşünüyor?

15s
5
Formula 1

Binotto: “Formula 1, maliyetleri azaltmalı”

20s
Son Haberler
Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi
F1

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi

25dk
Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak
F1

Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak

1s
Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”
F1

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”

1s
Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak
F1

Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak

2s
Alonso: "Zaferi tadınca, kaybetmekten nefret edersiniz"
F1

Alonso: "Zaferi tadınca, kaybetmekten nefret edersiniz"

2s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Daha fazlası
Betim Aker
Carlos Jr, babası ve Sainz soyadının getirdiği baskı hakkında konuştu
Formula 1

Carlos Jr, babası ve Sainz soyadının getirdiği baskı hakkında konuştu

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''
Formula 1

Domenicali: ''Red Bull Powertrains, Formula 1'in geleceği için önemli''

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''
Formula 1

Hamilton: ''Umarım 40 yaşında yarışıyor olmam''

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi
Formula 1 Formula 1

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”
Formula 1 Formula 1

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”

Red Bull'dan gönderilen Kvyat, neden F1'e dönmeyi hak ettiğini düşünüyor?
Formula 1 Formula 1

Red Bull'dan gönderilen Kvyat, neden F1'e dönmeyi hak ettiğini düşünüyor?

Binotto: “Formula 1, maliyetleri azaltmalı”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Formula 1, maliyetleri azaltmalı”

Marko: "Mercedes'in Russell'ı alması mantıklı olur"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes'in Russell'ı alması mantıklı olur"

Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak
Formula 1 Formula 1

Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak

Tost: ''Gasly şu anda kesinlikle en iyi sürücülerden biri''
Formula 1 Formula 1

Tost: ''Gasly şu anda kesinlikle en iyi sürücülerden biri''

Son Haberler

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi
Formula 1 Formula 1

Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi

Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak
Formula 1 Formula 1

Nissany, Williams ile Fransa'daki ilk seansta piste çıkacak

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”
Formula 1 Formula 1

Hill: “Red Bull’daki herkes Verstappen’e odaklı çalışıyor”

Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Fransa GP'de Misson Winnow logoları olmadan yarışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.