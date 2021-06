Villeneuve, lastik patlamalarının ''utanç verici'' olduğunu söyledi

Bakü caddelerindeki yarışın 31. turunun en başında Aston Martin'den Lance Stroll'ün lastiği patladı ve sürücü bu nedenle kaza yaptı.

Kırmızı bayraktan sonra devam edilen yarışta, Grand Prix'yi lider götüren Red Bull sürücüsü Max Verstappen de yarışın bitimine sadece 4 tur kala aynı şeyi yaşadı ve yüksek hızda giderken lastiği patladığı için bariyerlere çarparak bir kaza geçirdi.

Ne Aston Martin, ne de Red Bull'un lastiklerle ilgili herhangi bir uyarı almamasından sonra, pistteki parçaların lastiklerin patlamasına neden olabileceğini savunan Pirelli büyük eleştiriler aldı.

Mario Isola konu hakkında şöyle konuştu: ''Yaptığımız ilk incelemeler pistte bazı parçalar olduğunu gösteriyor çünkü sol arka lastik, bu pistte en çok basınç alan lastik değil. Sağ arka lastik burada en çok basınç altında kalan lastik.''

''Başka bir nokta da, pistteki başka bir araçta da [Lewis Hamilton'ın aracında] sol arka lastiğinde kesik bulduk. Şans eseri, bu kesik lastiğin yapısına zarar vermemiş ve bu kesinlikle pistte bulunan bir parçadan kaynaklanan bir kesik.''

''Başka bir nokta ise iki lastik patlaması da pistin neredeyse aynı bölgesinde yaşandı. Max'ın olayı sadece birkaç yüz metre daha ötedeydi. Belki de pistte bir parça vardı. Hemen bir parça olduğunu iddia etmek istemiyorum çünkü öncelikle lastikleri analiz etmeliyiz.''

''Verileri topluyoruz, takımlardan gelecek telemetri verilerini bekliyoruz. Lastiklerin patlaması aniden oldu, bunu açık şekilde belli. Ancak, lastiklerinizde büyük bir kesik olursa, lastik aniden patlayabilir.''

Bu açıklamalardan sonra pistte parça olduğuna inanmayan ve İtalyan şirketi eleştirenler oldu.

Lastiklerin patlamasının nedeni ne olursa olsun, Villeneuve tüm bu olayların utanç verici olduğunu söyledi.

RaceFans'e konuşan Kanadalı sürücü, ''Lastiklerin böyle patlamaması gerekiyordu.''

''Lastiklerde o kadar fazla tur atılmamıştı. Bu olaylar utanç vericiydi.''

''Aynı zamanda iyi bir yarış geçiren Stroll ve tüm yarışı kontrol altında tutan Max için de kötü oldu. Max her tur daha da iyi süreler çıkarıyordu ve açık şekilde liderdi. Aslında o kadar hızlı sürmesine gerek yoktu.''

''Başka ne yapabileceğini bilmiyorum. Gerçekten kötü bir şanstı.'' dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, walks away from his car after hitting the wall

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images