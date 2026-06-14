Villeneuve: "Kimi'nin arkasında şampiyon şansı var"

Mercedes, tamamen yenilenen V6 motoruyla ilgili çıkan iddialı söylentilerin ardından 2026 sezonuna beklentilerin en yüksek olduğu takım olarak başlamıştı. Bu durum, doğal olarak tüm dikkatleri takımın tecrübeli pilotu George Russell'ın üzerinde toplamıştı.

Avustralya Grand Prix'sini kazanarak sezona lider başlayan Russell'ın arkasına aldığı şampiyonluk rüzgarını, takım arkadaşı Kimi Antonelli çok geçmeden kesti. Melbourne yarışının ardından genç İtalyan pilot araçla o kadar bütünleşti ki, neredeyse bütün yarışları hatasız bir şekilde tamamlayarak hepsinde birinci oldu. Antonelli, startta sıra kaybettiği yarışlardan bile zaferle ayrılmayı başardı.

Çin'den Monako'ya kadar üst üste beş kez pole pozisyonu ve yarış galibiyeti elde eden Antonelli, Sürücüler Şampiyonası'nda Lewis Hamilton'ın 66 puan önünde zirveye yerleşti. Üçüncü sıraya gerileyen Russell ise Hamilton'ın iki puan gerisinde bulunuyor.

Russell'ın hafta sonları ise dayanıklılık sorunları ve Güvenlik Aracı'nın talihsiz zamanlamalarıyla gölgelenmeye devam ediyor.

Antonelli'nin "şampiyon şansına" sahip olduğuna inanan eski Formula 1 dünya şampiyonu Villeneuve, Russell'ı kesinlikle moralini bozmaması gerektiği konusunda uyardı.

Sky F1'e konuşan Villeneuve, "Bir pilotun zihinsel olarak ne kadar güçlü olduğunu işte böyle anlarız. Çünkü toparlanmanız gerekir. Kendinizi öylece bırakamazsınız. Aksi takdirde bir anda 'Tamam, şanssızım, bu haksızlık' diye düşünmeye başlarsınız. Ya da bir yarışı lider götürürken 'Eyvah, kesin bir şeyler ters gidecek' dersiniz. Eğer böyle düşünmeye başlarsanız gerçekten de bir şeyler ters gider."

"Kimi'nin arkasında tam olarak şampiyon şansı var." dedi

Villeneuve, Antonelli'nin sahip olduğu "şampiyon şansını", tüm koşullar aleyhine görünse bile Michael Schumacher'i yedi dünya şampiyonluğuna taşıyan türden bir şansa benzetti.

Eski şampiyon, "Schumacher dönemini hatırlarsanız neredeyse her yarışta pist dışına çıkardı. Ama bu her nasılsa pistin dışarı taşmaya müsait olan tek noktasında gerçekleşirdi ve bir şekilde zarar görmezdi. İşte şampiyon şansı denen şey budur, işler her halükarda sizin lehinize döner."

"Bu yıl Kimi'nin başına bu çok sık geldi. Örneğin Miami'de ilk şikanı kestiğinde normalde piste Lewis'in arkasında dönmesi gerekiyordu ama o sırada Verstappen spin attı ve Kimi yerini korudu."

"Sürekli buna benzer anlar yaşanıyor, bu durum işine yarıyor ve ciddi bir ivme yakalamış durumda. O inanca sahip olduğunuzda da kazanmaya devam edersiniz." dedi.

Villeneuve'ün bahsettiği, her pilotta bulunması gereken bu sarsılmaz inanç, kendisini 1997 yılında Schumacher ile tekerlek tekerleğe mücadele verirken dünya şampiyonluğuna götürmüştü.

Villeneuve, Schumacher ile yaşadığı o kıyasıya rekabet boyunca Alman pilottan daha iyi olduğuna her zaman inandığını açıkladı: "İçimde hep 'Ben bundan daha iyiyim. O neyi farklı yapıyor ki?' düşüncesi vardı."

"Sonra kendi kendime 'Tamam, daha iyi olmalıyım, bunu çözmek için yeni bir şeyler öğrenmeliyim, bir iki yarış içinde her şey değişecek' derdim. Bu yüzden hiçbir zaman geçmişe takılıp kalmadım. Bunlara hayıflanmadım."1

"Sadece, ondan kesinlikle daha iyi olduğuma yürekten inandım. Nasıl olsa günün sonunda zafer benim olacaktı."