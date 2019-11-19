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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Villeneuve: "Kazada her iki Ferrari pilotu da suçlu"

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Villeneuve: "Kazada her iki Ferrari pilotu da suçlu"
Ekleyen:
, Editör
19 Kas 2019 14:48

Jacques Villeneuve, Brezilya Grand Prix'sindeki kazada suçlu olan tek bir taraf olmadığını söyledi.

Vettel ile Leclerc, Interlagos’taki yarışın son bölümünde dördüncülük için savaşırken temas yaşamışlardı.

Temasla birlikte Leclerc’in sağ ön süspansiyonu kırılırken, Vettel’in sol arka lastiği patladı ve her ikisi de yarış dışı kaldı. İki sürücü de öfkeli şekilde telsizden birbirini suçladı.

Leclerc ve Vettel, bu yıl daha önce birkaç kez daha gerginlik yaşamıştı ve böylelikle ikili arasındaki gerginlik yeni bir boyuta taşınmış oldu.

Bununla birlikte 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve kazada suçlu olanda tek bir taraf olmadığını söyledi.

Kanadalı pilot, "Vettel ve Leclerc'in kendi aralarında savaşmasına izin veriliyor fakat bu özgürlüğü kötüye kullanmamaları ve durumu suistimal etmemeleri gerekiyor."

"Bence bu olay için her ikisinin de suçlanması gerekiyor. Leclerc'e bakarsanız çok agresifti ve Vettel de takım arkadaşını geçtikten sonra kapıyı hemen kapatmaya çalıştı. Bunu yapmamalıydı."

"Her ikisi de hata yaptı. Buna kesinlikle gerek yoktu, zaten galibiyet için savaşmıyorlardı ve en fazla üçüncü olabilirlerdi."

"Bence sadece ikisi de daha iyi olduğunu göstermek için çabaladı ve sonuç olarak ortaya bu çıktı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Editör Kemal Şengül

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