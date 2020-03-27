Villeneuve, Kanada GP'nin zamanında yapılacağına inanmıyor

Eski Formula 1 pilotu ve 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve bugünlerde Coronavirüs nedeniyle İtalya'nın Milano kentindeki evinde kendini tecrit ediyor.

Eski Williams F1 pilotu, "Evde kalmak zorunda kaldık, bu yüzden talimatları takip etmeye çalışıyoruz."

“Burada binlerce vaka var ve bitmekten çok uzak. Şimdi burada yaşadıklarımızı başka yerlerde de yaşayacağız. Özellikle İspanya ve Fransa'da görüyoruz."

"Bir sonraki yer oldukça büyük bir ölçüde Amerika olabilir. Kimseyi alarma geçirmek istemiyorum, ancak bu eğilim devam ederse durum daha da kötüleşebilir.” dedi.