Villeneuve, Kanada GP'nin zamanında yapılacağına inanmıyor
Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, mevcut durum göz önüne alındığında 2020 Kanada GP'nin zamanında yapılmayacağını düşünüyor.
Eski Formula 1 pilotu ve 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve bugünlerde Coronavirüs nedeniyle İtalya'nın Milano kentindeki evinde kendini tecrit ediyor.
Eski Williams F1 pilotu, "Evde kalmak zorunda kaldık, bu yüzden talimatları takip etmeye çalışıyoruz."
“Burada binlerce vaka var ve bitmekten çok uzak. Şimdi burada yaşadıklarımızı başka yerlerde de yaşayacağız. Özellikle İspanya ve Fransa'da görüyoruz."
"Bir sonraki yer oldukça büyük bir ölçüde Amerika olabilir. Kimseyi alarma geçirmek istemiyorum, ancak bu eğilim devam ederse durum daha da kötüleşebilir.” dedi.
Neredeyse tüm pilotlar şu anda evlerindeler ve Coronavirüs'le ilgili salgının bir an önce bitmesini umut ediyorlar.
Formula 1 sezonunun da Haziran'ın 14'ünde Kanada GP ile başlaması planlanıyor. Ancak Kanadalı pilot Villeneuve, yarışın zamanında yapılamayacağını düşünüyor.
Kanadalı pilot , “Kanada GP'yi gerçekleştirmek, Montreal için büyük bir başarı olur, çünkü bu harika ve uzun zamandır beklenen etkinlik, yaz başlangıcını işaret ediyor."
"Kanada'da virüsle ilgili durum o kadar da hızlı gelişmiyor. Şu noktada kimseyi korkutmak istemiyorum, ama daha da kötüleşme şansı oldukça yüksek."
"Yarışın 14 Haziran'da yapılacağına inanmıyorum. Ancak iyi haber şu ki, pist hazırlıkları ertelenebilir. Çünkü oradaki işler Bakü veya Monako'daki kadar zor değil. ” dedi.
Etkinliğin organizatörü François Dumontier, Kanada GP'yi 14 Haziran'da yapma ihtimallerinin %50 olduğunu söylemişti.
Ancak yarışla ilgili nihai kararın 1 Mayıs'tan önce verilmesi gerekiyor.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Villeneuve, Kanada GP'nin zamanında yapılacağına inanmıyor
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