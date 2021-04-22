Villeneuve: "Imola, Hamilton'ın risk almamaya alıştığını gösterdi"

Lewis Hamilton, 2014 yılından bu yana genel olarak takım arkadaşıyla mücadele etti ve büyük oranda üstün olan taraftı.

Sadece 2017 ve 2018 yıllarında Sebastian Vettel, belli bölümlerde İngiliz pilot için tehdit oluşturuyordu.

Ancak bu yıl, Red Bull ve Max Verstappen çok iyi durumdalar. Red Bull ilk yarışta pole pozisyonunu aldı ve ikinci yarışı kazanmayı başardı.

Hamilton, ilk yarışta iyi bir performans gösterse de, ikinci yarışta kendisine pahalıya patlayan bir hata yaptı ve gerilere düştü. Sonrasında yükselişe geçip ikinci oldu.

Ayrıca ikinci virajda kerblerin üzerine çıktığı bir an da vardı.

F1-Insider.com'a konuşan Villeneuve, Hamilton'ın durumunu şöyle analiz ediyor: "Bu yıl gerçekten heyecan verici geçecek."

"Imola'da Lewis'in artık büyük riskler almaya alışık olmadığını gördünüz. Fakat şimdi bunu yapmaya mecbur, çünkü önceki yıllardan farklı olarak artık eşit şartlarda mücadele ettiği başka bir takım ve pilot var."

"İlk virajda Lewis dış çizgide olduğu için, Max'e karşı ayağını gazdan çekmeliydi. Fakat ona karşı yarışmaya çalıştı ve yarışını ilk virajda mahvetti."

"Sonrasında da çok fazla risk aldı. Son birkaç yılda böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın başlattığı kırmızı bayrak onu kurtardı. Çok şanslıydı. Ancak bundan böyle buna güvenmemeli."

Villeneuve, Hamilton'ın durumunun Michael Schumacher'le kendisi arasındaki savaşı hatırlattığını söyledi.

"Schumacher'in Hamilton gibi savaşmak zorunda olduğu genç pilottum ve bununla baş edemedi. O zaman takım arkadaşım Heinz Harald Frentzen, Schumacher'in takım arkadaşı Eddie Irvine'dan açıkça daha iyi ve daha hızlıydı."

"Ancak Frentz'in Williams'a alışması çok uzun sürdü. Bu yüzden Williams tüm kartlarını erkenden bana yatırdı. Ancak onun desteği olmasaydı, özellikle son yarışta Michael'ın önüne geçmek benim için çok zor olurdu."

"Sonuç olarak Frentzen'le beraber Schumacher'e baskı yaptık ve Irvine bu mücadeleye dahil olamadı."