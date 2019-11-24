Villeneuve: "Hulkenberg'in kariyeri bitti"

Sezon sonunda Renault ile yollarını ayıracak olan Hulkenberg'in seneye ne yapacağı henüz bilinmiyor.

Hulkenberg geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte Formula 1'den emekli olmadığını ve fırsat çıkması halinde bunu kullanacağını söylemişti.

Bununla birlikte Kanadalı eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Hulkenberg'in kariyerinin bittiğini söyledi.

Villeneuve, “Nico uzun zamandan beri şampiyonada mücadele ediyor. Podyuma çıkmadan en çok yarışan pilot rekorunu elinde tutuyor. Kariyerinin gereğinden fazla uzun sürdüğünü biliyor."

"Çok şanslıydı. Çünkü aracının rekabet seviyesi ne olursa olsun, maaş alan profesyonel bir pilot oldu. Formula 1'deki kariyerinin bittiğini çok iyi biliyor."

"Geri dönemeyecek. Nico, kanıtlayacak bir şeyi olan genç Esteban Ocon gibi bir pilot değil. Hulkenberg'in yetenekleri herkes tarafından iyi biliniyor ve eğer birisi hastaysa veya acilen değiştirilmesi gerekiyorsa o zaman işe yarayabilir, ama aksi taktirde takımlar ona bakmayacak."

"Son şansı Alfa Romeo'ydu, ama bu bir seçenek değildi. Çünkü Frederic Vasseur, Ferrari programından bir ismi takıma getirmek zorundaydı."

“Ama bir seçenek olsaydı bile, on yıl içinde fazla bir şey gösteremeyen biriyle devam etmekten ziyade, şüpheli birisiyle risk almak daha iyidir." dedi.