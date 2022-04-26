Villeneuve: "Hamilton'ın sezon sonuna kadar devam edip edemeyeceğinden şüpheliyim"

Haberi dinle

Mercedes, Imola'da oldukça zor bir mücadeleyi geride bıraktı. Hem sıralama turlarında, hem de sprint yarışında ilk 10'a giremeyen takım -2012 Japonya GP'sinden bu yana bir ilk- Pazar günü de güçlü bir tempo tutturamadı.

Yarışın startında yükselen George Russell, yarış boyunca karşısına çıkan fırsatları değerlendirerek 4. olurken, pit stopların ardından Alex Albon ve Pierre Gasly'nin ardına takılan Lewis Hamilton, yarış boyunca rakiplerini geçemedi ve ancak 13. olabildi.

1997 Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve, formül1.nl'deki son yazısında Lewis Hamilton ve Mercedes'in durumunu ele aldı.

Villeneuve, "Mercedes'in artık her halükarda nasıl kaybedeceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Yıllarca herkesi toprağa gömdüler. Biri yaklaşırsa, sadece gazı açardı. Artık bu avantajlara sahip değiller."

“George Russell, mazlum rolünde iyi bir iş çıkarıyor. Bunu Williams'ta öğrendi, Hamilton'ın ise her zaman uğruna savaşacak bir şeyi vardı." dedi.

Mercedes patronu Toto Wolff'un yüzü hafta sonu boyunca oldukça asıktı, Wolff damalı bayrağın hemen sonrasında "kullanmak zorunda olduğu sıkıntılı araç" için Hamilton'dan özür diledi.

Villeneuve şunları söyledi: "Imola'da Toto Wolff'un kendini kontrol etmekte zorlandığını zaten gördük. Yarıştan sonraki radyo mesajında sesini oldukça yükseltti."

"Bu sadece Hamilton'ı değil, tüm dünyayı hedef almış bir radyo mesajıydı. Russell'ın elde ettiği kötü bir sonuç eleştiri getirmez, ancak oklar Hamilton'ın üzerinde."

"Bu, takımda bir yıldız olmasının getirdiği risklerden biri. Hamilton bu hafta sonundan itibaren doğru tempoyu tutturamadı, ayrıca mücadeleye giremediği gibi, agresif de görünmüyordu."

"Tüm olanlar onun tur yemesi ile sonuçlandı. Bu olabilir, fakat o böyle berbat hafta sonları yaşamaya devam etmeyecek ve Russell'ı yenecek."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Villeneuve, zor kararlar almak zorunda kalacak olan Wolff'ün bulunduğu konumda bulunmak istemediğini de belirtti.

51 yaşındaki eski pilot, "Şu anda Mercedes takımının patronu olmak kolay değil. Megastarını, poster çocuğunu, uluslararası imaja sahip rekor kıran şampiyonu, sana yüklü bir maaşa mal olan pilotu mu seçeceksiniz, yoksa gelecek vaadeden yetenek için aracı mı geliştireceksiniz? Eğer kazanıyorsanız, yıldız bir pilota sahip olmak çok iyidir, sizi daha görünür hale getirir. Ama kazanamazsa, tepki çok daha büyük olur."

"Bir şampiyonun rekabetçi olmama hakkı yok." dedi.

Villeneuve, her ne kadar o aksini söylese de, Hamilton'ın bu tür zor koşullar altında adanmışlığını koruyup koruyamayacağından ve kariyerine devam edip etmeyeceğinden şüphe duyuyor.

Villeneuve, "Peki Hamilton iki üç yıl sonra hala takımda olacak mı? Bu sezonun sonuna kadar dahi devam edebilecek mi?"

"Kimsenin kafasının içini göremezsiniz; moraliniz bozuk olabilir ya da artık kazanamamakla baş edemeyebilirsiniz. O zaman belki de hayatın yarışmadan daha iyi olduğuna karar vermenin zamanı gelmiştir."

"Geçmişte böyle şeylerle karşılaşmak bizi çok şaşırtmıştı, bazen şampiyon pilotlar zamanın geldiğini düşünebiliyorlar." dedi.