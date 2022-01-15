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Villeneuve, Hamilton'ın potansiyel emekliliğini Rosberg ile kıyasladı

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1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Hamilton'ın potansiyel emekliliğini Nico Rosberg ile karşılaştırdı.

Villeneuve, Hamilton'ın potansiyel emekliliğini Rosberg ile kıyasladı

Red Bull pilotu Max Verstappen, dramatik ve tartışmalı koşullarda Abu Dhabi Grand Prix'sini kazandı ve ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Hollandalı sürücü, yedi kez dünya şampiyonunu taze lastiklere sahip olmanın avantajıyla son turda geçti.

Mercedes'in öfkesi büyük ölçüde FIA yarış direktörü Michael Masi'ye yönelikti çünkü sadece Hamilton ve Verstappen arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almasına izin verdi.

Mercedes, FIA'nın olayla ilgili soruşturma başlatma sözü vermesinin ardından, sonuca yönelik itirazını geri çekti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yaşananların ardından yeni kuralların geldiği 2022 sezonunda olmayabilir.

Hamilton ve Mercedes takım arkadaşları, sezon finalinin ardından hiçbir medyaya röportaj vermedi.

37 yaşındaki sürücü 12 Aralık 2021'den bu yana sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmadı.

Hamilton'ın F1'e dönüp dönmeyeceği sorulduğunda Villeneuve, bunu, Rosberg'in dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2016'da aniden emekli olma kararına benzetti.

Villeneuve, "Kim bilir? Kimse Rosberg'in dönmemesini beklemiyordu."

"Bir sabah aniden uyandı ve herkese artık yarışma tutkusu olmadığını söyledi. Lewis'in durumu böyle görünmüyor ama kim bilir?"

"İnsanların kafasından neler geçtiğini bilmek çok zor. Sezon çok uzun ve olmayı umduğun yerde bitmeyebiliyor. Bunun senden alındığını düşünebiliyorsun."

"Tepkiler çok olumsuz olabilir ama devam etmek gerekiyor." dedi.

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