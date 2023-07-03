Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"
Eski şampiyonlardan Jacques Villeneuve'e göre Lewis Hamilton zaman zaman iniş çıkış yaşayabilen bir sürücü, Max Verstappen ise her zaman çok iyi.
Son 10 yıldır bir dominasyondan diğerine kanatlanan Formula 1, sekiz yıllık Mercedes ve Lewis Hamilton dominasyonunun ardından şu anda Red Bull ve Max Verstappen dominasyonu altında.
Geçen yıl kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, bu sezona da müthiş bir başlangıç yaptı ve ilk dokuz yarışta yedi galibiyete ulaşarak birçok kişiye göre sezonu çoktan bitirdi.
Bu performansı Hamilton'ın şampiyonluklarıyla kıyaslayan Jacques Villeneuve'a göre eşit şartlarda önde olan taraf Verstappen.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, "Hamilton'ın performansı çok inişli çıkışlı, hafta sonlarına göre değişiyor.
"Ama o her zaman böyleydi, her sezon, kazanırken bile. Hiçbir zaman Verstappen gibi mükemmel bir yıl geçirmedi."
"Verstappen ise her zaman sezon boyunca en iyi halindeydi. Bunu nasıl yaptığı akla hayale sığmıyor. Bunu kendisinden başka yapabilecek tek sürücü Fernando Alonso."
"Diğer sürücülerin çoğuna bakarsanız hepsinin iniş çıkışları olduğunu görürsünüz, genellikle aralarında büyük farklar vardır. Verstappen öyle değil."
"Tüm bu enerjiyi nereden aldığını gerçekten bilmiyorum. Böyle olduğunda, ki bu neredeyse her zaman böyle, yenilmez oluyor." dedi.
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