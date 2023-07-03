Kayıt Ol
Önceki / Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Eski şampiyonlardan Jacques Villeneuve'e göre Lewis Hamilton zaman zaman iniş çıkış yaşayabilen bir sürücü, Max Verstappen ise her zaman çok iyi.

Altay Gök
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Mercedes

Son 10 yıldır bir dominasyondan diğerine kanatlanan Formula 1, sekiz yıllık Mercedes ve Lewis Hamilton dominasyonunun ardından şu anda Red Bull ve Max Verstappen dominasyonu altında.

Geçen yıl kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, bu sezona da müthiş bir başlangıç yaptı ve ilk dokuz yarışta yedi galibiyete ulaşarak birçok kişiye göre sezonu çoktan bitirdi.

Bu performansı Hamilton'ın şampiyonluklarıyla kıyaslayan Jacques Villeneuve'a göre eşit şartlarda önde olan taraf Verstappen.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, "Hamilton'ın performansı çok inişli çıkışlı, hafta sonlarına göre değişiyor.

"Ama o her zaman böyleydi, her sezon, kazanırken bile. Hiçbir zaman Verstappen gibi mükemmel bir yıl geçirmedi."

"Verstappen ise her zaman sezon boyunca en iyi halindeydi. Bunu nasıl yaptığı akla hayale sığmıyor. Bunu kendisinden başka yapabilecek tek sürücü Fernando Alonso."

"Diğer sürücülerin çoğuna bakarsanız hepsinin iniş çıkışları olduğunu görürsünüz, genellikle aralarında büyük farklar vardır. Verstappen öyle değil."

"Tüm bu enerjiyi nereden aldığını gerçekten bilmiyorum. Böyle olduğunda, ki bu neredeyse her zaman böyle, yenilmez oluyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum"

Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum"

Formula 1
Avusturya GP

Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum" Perez: "Sainz'ın 'beni korkutuyor' diyerek neden bahsettiğini bilmiyorum"

Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı

Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı

Formula 1
Avusturya GP

Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı Ocon, "bir yarışta en çok sürüş cezası alan pilot" rekorunu kırdı

Hamilton: "Aracın bu kadar gerilemesini beklemiyordum"

Hamilton: "Aracın bu kadar gerilemesini beklemiyordum"

Formula 1
Avusturya GP

Hamilton: "Aracın bu kadar gerilemesini beklemiyordum" Hamilton: "Aracın bu kadar gerilemesini beklemiyordum"

Son Haberler

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz" Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

F1 Formula 1

Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor" Aitken: "Alonso, Stroll'ü 'iyi göstermeye' çalışıyor"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok" Villeneuve: "Hamilton'ın inişleri ve çıkışları var, Verstappen'in yok"

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

F1 Formula 1
Avusturya GP

Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi Avusturya'nın en hızlı pit stopu McLaren'dan geldi

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol