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Formula 1

Villeneuve, Hamilton'ın geleceğiyle ilgili iki tahminde bulundu

Jacques Villeneuve, Britanya Grand Prix'sinin Lewis Hamilton'ın Mercedes için son galibiyeti olmayacağını tahmin ediyor ancak Ferrari ile gelecek sezonda Hamilton’ı “duygusal iniş çıkışların” beklediği konusunda uyarıyor.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton, Silverstone'da değişken koşulları yenerek son yarışta kazandı, bu zafer onun toplamda 104. galibiyeti ve 2021'deki Max Verstappen ile olan şampiyonluk mücadelesinden bu yana ilk galibiyetiydi.

Hamilton, medya ile konuşurken "Kesinlikle 2021'den bugüne kadar iyi olmadığımı hissettiğim veya bugünkü gibi olamayacağımı düşündüğüm günler oldu." itirafında bulunarak bu anın hiç gelmeyeceğinden korktuğunu söyledi.

Dünya şampiyonluğu için mücadele etmekten, arka arkaya tek bir zafer bile alamadan sezonlar geçirmek zorunda kalan yedi kez Dünya Şampiyonu, podyumun en üst basamağına geri dönerken Mercedes'e veda etmeye hazırlanıyor.

2012'de Silver Arrows ile anlaşma imzalayan Hamilton, bu yılki şampiyonada Brackley takımı ile 12. ve son sezonunu geçiriyor ve çok yıllık bir Ferrari anlaşması ile gümüş renkten kırmızı renge geçecek.

1997 Dünya Şampiyonu Villeneuve, 39 yaşındaki pilotu "duygusal iniş-çıkışların" beklediğine inanıyor.
Villeneuve, Instant Casino'ya şunları söyledi:

"Lewis Hamilton, Ferrari'de duygusal iniş çıkışlar yaşayacak. Sürüşünde çok duygusal görünüyor, inişler ve çıkışlar var ve bu onu oldukça etkiliyor gibi görünüyor. Silverstone'da formdaydı ve uzun zamandır böyle formda değildi."

"Her sezonunda, Hamilton'ın iniş ve çıkışları oldu, Max Verstappen gibi bir sezon geçirmedi. Ruh halinde her zaman dalgalanmalar var, bu kendine şüphe duymasıyla ilgili olabilir ama emin değilim."

"Sezonun çoğunda, Hamilton'ın George Russell'a karşı yenilgiyi kabul ettiği görülüyor, bu garip. Silverstone'da, avcı içgüdüsü devredeydi ve yağmurda fark yarattı. İşte bildiğimiz şampiyon bu, bir durumu nasıl ele alacağını biliyor."

Villeneuve, yarış kazanamama serisini sona erdirdikten sonra Britanya Grand Prix zaferinin Hamilton'ın takımla son galibiyeti olmadığına inanıyor.

Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Villeneuve, "Hayır, Silverstone Lewis Hamilton'ın son Grand Prix galibiyeti olmayacak.”

"Performans sergilemek için hala içindeki ateşe sahip. Ayrıca, Mercedes çok hızlı hale geldi, bu yüzden muhtemelen bu yıl Hamilton’ın başka bir galibiyet aldığını göreceğiz. Mercedes, McLaren ile aynı yolu izledi."

"Hamilton, bu aracın nasıl sürüleceğini biliyor ve bunu son yarışta gösterdi." dedi.

Mercedes, Monako Grand Prix güncellemesi ile belirgin bir adım attı ve Toto Wolff, verilere bakıldığında bir şeylerin yerine oturduğunu doğruladı.

Bunun üzerine koyarak giden Mercedes, McLaren ile birlikte Red Bull ve Max Verstappen üzerinde baskı kurmaya başladı. Villeneuve, üç kez Dünya Şampiyonu’nun bunu hissettiğini düşünüyor.

Kanadalı eski F1 pilotu, "Duygular enerjinizi emebilir çünkü bu harika bir his değil”

"Max Verstappen de bunu hissediyor ama her hafta bir yarışı kazanmak için bu enerjiyi yenileme yeteneğine sahip. 2021'deki her yarış hafta sonu onun için yorucuydu, sonraki iki yıl çok daha rahat geçti ama bu yıl performans göstermek için çok çalışmak zorunda kaldı. Bu çaba yorucu olabilir ve sizi yıpratabilir." dedi.

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