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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve, Hamilton’ın Ferrari'ye geçebileceğini düşünüyor

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Villeneuve, Hamilton’ın Ferrari'ye geçebileceğini düşünüyor
8 Kas 2019 17:10

Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton'ın gelecekte Ferrari'ye geçebileceğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, şimdiye kadar adı Ferrari anılsa da gelerek olarak İtalyan takıma geçmeyi tam olarak düşünmedi.

Hamilton yaptığı açıklamalarda, “Aslında, Mercedes'te kendimi evimde hissediyorum ve başka herhangi bir takım için yarışmak istemiyorum. Herkes Ayrton Senna'ya nasıl hayran olduğumu biliyor ve Ferrari için yarışmamasına rağmen efsane haline geldi.” demişti.

Yine de, Jacques Villeneuve, Britanyalı pilotun er ya da geç Ferrari’ye geçeceğine inanıyor.

“Lewis tüm rekorları kırmak istiyor ve büyük bir şansı var. Ferrari’ye geçiş kariyerinin doruk noktası olacaktı. Sanırım bunun hakkında düşünüyor.”

“Bence Michael Schumacher ve Juan Manuel Fangio ile yaptığı karşılaştırmaların çoğu anlamsız. Schumacher ve Hamilton şampiyonluklar kazandılar çünkü en iyi araçlara sahiplerdi. Lewis'i gridin ortasından bir aracın direksiyonuna koyarsanız, o zaman kazanamaz.”

“Büyük pilotların başarılarının bir parçası doğru takımı seçme yetenekleridir. Bir zamanlar, Fangio, Senna ve Prost da en iyi araçları kullanıyorlardı. Farklı dönemleri karşılaştırmak imkansız, ancak en iyi pilotların en iyi araçların nerede olduğunu hissettiğinden emin olabilirsiniz.”

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