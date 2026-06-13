Villeneuve: “Hamilton zihinsel olarak harika bir noktada”

Kanada ve Monako’da üst üste aldığı podyumlarla rekabetçi bir form yakalamayı başaran Lewis Hamilton, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yedi kez dünya şampiyonunun bu yükselen performansını Sky Sports F1 ekranlarında değerlendiren Jacques Villeneuve, İngiliz pilotun yakaladığı formu övse de Ferrari SF-26'nın saf hız olarak hâlâ baskın Mercedes performansının gerisinde kaldığını vurguladı.

Kanadalı eski pilot, şampiyonluk yarışındaki güç dengelerini şu sözlerle yorumladı: "Lewis son iki yarışta harika performanslar sergiledi ancak bu, saf bir hız mücadelesinde Mercedes'i alt etmek için yeterli değildi.”

“Şu an için Hamilton'ın güvenebileceği tek senaryo; Russell ve Antonelli’nin birbirleriyle savaşırken pist dışına taşması veya sorun yaşaması, kendisinin de bu durumu avantaja çevirmesidir.”

“Yine de hakkını vermek lazım; şu anda çok formda, zihinsel olarak harika bir noktada, kendini iyi hissediyor ve pistte oldukça agresif."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Villeneuve'ün bu temkinli yaklaşımına rağmen şampiyonluk iddiasından vazgeçmeyen Hamilton ise Barselona’da verdiği demeçte hedeflerine olan inancını şu sözlerle dile getirdi: "Benim yaklaşımım her zaman tam atak, tam bağlılık, takımı sürekli canlandırmak ve doğru yöne doğru itmektir.”

“Bizi yönlendiren bir Kuzey Yıldızımız var ve nereye gitmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz.”

“Oraya ulaşmak çok büyük bir çalışma gerektiriyor; bu, sadece 'Gelecek hafta bir şeyleri düzeltiriz' diyebileceğimiz kadar kolay bir iş değil.”

“Önemli olan tamamen aynı hizada kalmak ve limitleri zorlamaya devam etmek. Eğer hepimiz aynı yöne doğru, aynı güçle kürek çekersek, potansiyel olarak sihirli bir noktaya ulaşabileceğimize inanıyorum."

Barselona’daki ilk antrenman seansında aracını çaylak pilot Dino Beganovic’e devrettiği için koltuğundan uzak kalan Hamilton, cuma günkü ikinci antrenman seansını ise dokuzuncu sırada tamamladı.

İspanya'daki üçüncü ve son serbest antrenman seansı, 13 Haziran Cumartesi TSİ 12.30’da başlayacak.