Villeneuve: "Hamilton yıllarca 'sürmesi kolay araçlar' kullandı"

En son neredeyse iki yıl önce yarış kazanan yedi kez F1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, bu sezon Mercedes paketinden en iyi şekilde yararlanmakta zorlandı.

Son galibiyetini 2021'de Suudi Arabistan GP'sinde kazanan Hamilton, bu yılki Macaristan Grand Prix'sinde, Max Verstappen'i 0.003 saniye farkla geçerek en azından bir pole pozisyonu elde etmiş oldu.

Sezon boyunca Hamilton, zaman zaman umut verici cuma günleri geçirdi ama bu ivmeyi sıralama turlarına taşıyamadı.

1997 F1 Dünya Şampiyonu Villeneuve, yıllarca grid üzerinde hakimiyet kurduktan sonra Hamilton'ın, orta grupta mücadeleye alışamadığını söylüyor.

Villeneuve, "W14, çok küçük bir çalışma aralığı olan ayarlanması oldukça zor bir araç."

"George Russell bu konuda, yıllardır sürüşü daha kolay araçlar süren Lewis Hamilton'dan daha iyi gözüküyor."

"Önceki yıllarda Hamilton, geri kalanından daha fazla beygir gücüne sahipti ve doğru ayara ya da doğru stratejiye sahip olmasalar bile kazanabiliyorlardı."

"O son ondalığı bulmak zorunda kaldığınızda, buna alışık olmadığınız için işleri rayına oturtmak zaman alabiliyor." dedi.