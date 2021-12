Villeneuve: "Hamilton, yeni motorla 'yenilmez' görünüyor"

İngiliz pilot, Amerika ve Meksika'da aldığı ikinciliklerin ardından, Brezilya'da kusursuz bir performansla zafere ulaştı.

Katar'a damgasını vurarak yarışı domine eden Hamilton, bitime iki yarış kala Max Verstappen'le arasını 8 puana indirdi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, Hamilton ve Verstappen hakkında şöyle dedi: "Suudi Arabistan'da Lewis'in Mercedes'inde, Interlagos'ta kullandığı motor olacak."

"Lewis bu güç ünitesiyle neredeyse yenilmez görünüyor. Bu ünite hem yeni, hem de inanılmaz derecede hızlı. Sanki içinde başka bir gezegenden gelen bir şey var gibi görünüyor."

"Hamilton'ın son iki yarıştaki gelişimi aniden çok büyük oldu. Her zaman biraz daha fazlasını verebilecek gibi görünüyor. Bu durum çok ani oldu ve etkileyici. Bakalım son iki yarışta da böyle devam edebilecek mi?"

"Normalde Cidde Mercedes'in lehine olurken, Abu Dhabi de Red Bull için iyi olmalı. Fakat o pistte bazı değişiklikler olduğu için henüz paramı buna yatırmaya cesaret edemiyorum."

Ayrıca, Verstappen'in motor değişikliği yapmasının anlamsız olacağını söyledi ve ekledi: "Honda motoru, sahip olduğu ömrün başlangıcından sonuna kadar aynı beygir gücünü sağlıyor. Bu yüzden grid cezası almaları akıllıca olmaz."

Verstappen ve Hamilton üzerindeki baskı sorulduğunda Villeneuve, "İnsanlar deneyimden bahsediyorlar. Elbette Lewis daha fazla deneyime sahip ama insanlar Max'in yedinci Formula 1 sezonunda olduğunu unutuyorlar. İşin psikolojik kısmı, sürüşün kendisi kadar önemli. Lewis son kez bu kadar baskı altında olduğunda Rosberg'e mağlup oldu." derken, Christian Horner ve Toto Wolff sorulduğunda, "Odak noktası sürücülerden kayıyor ancak bunları görmeyi istiyoruz. Böyle takım patronlarına sahip olmak güzel. Red Bull bu baskı altında daha başarılı görünüyor. Diğer yandan Mercedes'in, yıllardır böyle bir baskı yaşamadığı için biraz daha agresifleştiğini görebilirsiniz. Yine de her zaman kazanma yeteneğine sahipler, bunu geçtiğimiz hafta sonlarında gördük." dedi.

Son olarak Sergio Perez ve Valtteri Bottas hakkında konuşurken, özellikle Fin pilotun takım arkadaşına yardım etmek istemediğine dikkat çekti.

"Henüz takım arkadaşlarını yeterince destekleyemediler. Bottas, Macaristan'da her iki Red Bull'u da yarış dışında bıraktığında bunu yaptı. Fakat bu yıl çıtayı biraz yükseltmek zorunda kalan Hamilton'la arasındaki farkı görebilirsiniz."

"Perez, sözleşmesinin uzatılmasından bu yana açıkça daha fazla özgüvene sahip. Verstappen ile aynı seviyede olmadığını biliyoruz fakat Max'e yardım etmesi uzun zaman aldı. Fakat son zamanlarda durumu, önemli ölçüde geliştirdi."

"Valtteri'ye gelirsek, Russell'ın anlaşmasını yıl içinde duyurmak kötü bir fikirdi. Valtteri'nin motivasyonunun biraz düştüğünü görebilirsiniz. Takıma ve Lewis'e yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapmak istediğini söylüyor ama artık onda bu arzuyu göremiyorum. Bu, Mercedes'in şampiyonadaki durumuna zarar verebilir."

"Bottas eğer yapabiliyorsa, kendisi için iyi bir sonuç almayı hedefliyor, takıma yardım etme konusunda büyük bir isteği yok. Bunu fark etmişsinizdir."

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, arrive in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images