Villeneuve: "Hamilton, W13'ün hızına göre karar verecek"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde galibiyete giderken, Michael Masi'nin aldığı kararlarla beraber Max Verstappen'e geçilmiş ve olası bir şampiyonluğu kaybetmişti.

Şimdi Hamilton'ın sporda devam edip etmeyeceği konusunda çok fazla tartışma var ve henüz İngiliz pilottan geleceğine ilişkin bir açıklama gelmedi.

Tartışmalar, gelecek ayın ortasına kadar devam edecek gibi görünüyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan eski Formula 1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Hamilton'ın yeni aracın ne kadar hızlı olacağına bakmak istediğini ve devam edip etmeme konusundaki kararını buna göre vereceğini iddia etti.

Villeneuve, Hamilton hakkında şöyle dedi: "Her şey Mercedes'in Hamilton'a vereceği araca ve o araçla kolayca kazanıp kazanamayacağına bağlı."

"Lewis de artık biraz yoruldu. Nico Rosberg'in ayrılmasından sonra bazı kolay sezonlar geçirdi ve artık geçen sezon yaşadığına benzer bir yıl daha yaşamak istemeyecektir."

"2021'de, sekizinci şampiyonluğunu kolayca kazanacağını düşündü fakat bu olmadı."

"Bu, elinde bir elmas olması ve sonra aniden bunun alınması gibi bir durum. Bu şekilde bitmesi, Verstappen'in tüm yarışı lider götürmesinden çok daha fazla acıya neden oldu."

Villeneuve ayrıca Hamilton'un kendisi ile Mercedes takım patronu Toto Wolff arasına net bir mesafe koymak için çaba gösterdiğine inanıyor.

Villeneuve, "Hamilton'ın sessizliğini, kendisiyle Wolff arasına bir mesafe koymak istediği şeklinde de yorumluyorum."

"Yenilgiyi uygun bir şekilde karşılamak varken Toto, Monopoly oynayan biri gibi davrandı. Kaybettiği anda bütün tahtayı havaya fırlattı." dedi.

Wolff, Abu Dhabi'deki son turda yaşananlardan sonra telsizden Masi'ya bağlanmış ve "No Michael no" ile başlayan ve sosyal medyada gündem olan konuşmalar yapmıştı.

Villeneuve, "Bana göre Wolff, bunu yaparak çok fazla görüntü hasarına yol açtı."

"Hamilton bu konuda çok hassas çünkü Amerika'daki belki de Hollywood'daki geleceğini düşünüyor." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, with the trophies

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images