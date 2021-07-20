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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton'ın Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda Max Verstappen'e kasten çarptığına inanmıyor.

Villeneuve: "Hamilton, Verstappen'e bilerek çarpmadı"

Sezon başından bu yana Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir rekabet vardı.

Bir noktada bu rekabetin, tehlikeli seviyeye geleceği ve ikili arasında temas yaşanacağı düşünülüyordu. Britanya GP'ye kadar herhangi bir olay yaşamasa da, Silverstone'da işler ilk kez ters gitti.

Copse Virajı'nda Hamilton, Verstappen'i geçmeye çalışırken ikili arasında temas yaşandı. Bu temasla Verstappen'in yarışı bariyerlerde biterken, Hamilton 10 saniye ceza almasına rağmen zafere ulaştı ve puan farkını 8'e indirdi.

Bazıları bunun bir yarış olayı olduğunu düşünürken, bazıları da direkt olarak Hamilton'ı suçluyor.

Jacques Villeneuve ise F1-Insider'a verdiği demeçte, olayı şöyle yorumladı: "Lewis durumu yanlış değerlendirdi."

"O hızda giderken bir aracın arkasına geçtiğinde, türbülansa gireceğini ve Max'in aracına doğru kayacağını bilmeliydi."

"Fakat bence Max tarafından kendi ülkesinde de yenilme baskısı o kadar fazlaydı ki bilinçaltında bu riski almayı kabul etti. Bence başka bir yarışta olsaydı, bu viraja geldiğinde ayağını gazdan çok daha erken çekerdi."

"Yine de Lewis, Michael Schumacher'in 1997 Jerez'de bana yaptığı gibi bilerek Max'in aracına çarpmadı. Sadece şansını denemeye çalışıyordu."

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