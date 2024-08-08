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Formula 1 Belçika GP

Villeneuve: "Hamilton hiçbir zaman Verstappen kadar tutarlı olmadı"

Jacques Villeneuve, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton Ferrari'ye katıldığında duygusal anlamda iniş çıkışlar yaşayacağı görüşünde. Kanadalı pilot, Hamilton'ın Max Verstappen kadar tutarlı olmadığını da ekliyor.

Ezel Tan
Jacques Villeneuve

Jacques Villeneuve

Fotoğraf: Erik Junius

Hamilton, Silverstone'da 2021 Suudi Arabistan GP'den bu yana ilk galibiyetini almayı başardı ve oldukça duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Yedi kez dünya şampiyonu, Belçika GP'de yine güçlü bir yarış çıkardı ve George Russell'ın diskalifiye olmasıyla bu yılki ikinci zaferini aldı.

Villeneuve'e göre Mercedes pilotunun kendi ülkesinde kazandığı yarış içindeki "içgüdünün" dönüşünü işaret ediyordu.

Fakat Kanadalı pilota göre Ferrari'ye geçiş beklediğinden zor olabilir.

Instantcasino.com'a konuşan Villeneuve, Hamilton'ın Ferrari'nin baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı sorulduğunda şöyle dedi:"Lewis Hamilton Ferrari'de duygusal anlamda inişler ve çıkışlar yaşayacak."

"Sürüş anlamında çok duygusal görünüyor, ki inişler ve çıkışlar yaşadığında bu onu oldukça etkiliyor. Silverstone'da çok iyi bir ritim yakaladığını ve işine odaklandığını gördünüz. Bir süredir böyle odaklı değildi."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Villeneuve, yedi kez dünya şampiyonunun şu anda yeterince tutarlı olmadığını düşünüyor.

"Hamilton yarıştığı her sezon inişler ve çıkışlar yaşadı, hiçbir zaman Max Verstappen gibi bir sezon geçirmedi."

"Ruh halinde her zaman dalgalanmalar oluyor, kendinden şüphe ediyor olabilir fakat emin değilim."

"Sezonun çoğunda George Russell'a karşı mağlubiyeti kabullenmiş gibi görünüyordu, ki bu çok tuhaf.

"Silverstone'da, içindeki o katil içgüdüsü geri döndü ve yağmurda fark yarattı. İşte tanıdığımız şampiyon buydu! Bir fırsatı nasıl değerlendireceğini biliyordu."

Ancak Villeneuve, Hamilton'ın Ferrari'ye geçtiği için pişman olacağına inanmıyor.

"Bence Lewis'in değişikliğe ihtiyacı vardı. Bu yıl Mercedes'ten ayrıldığına pişman olmayacak."

"Ferrari olabilecek en büyük meydan okumadır. Hamilton onlarla bir şampiyonluk kazanabilirse, şüphesiz tüm zamanların en iyisi olarak tarihe geçecek."

"Hamilton'ın kaç şampiyonluk kazandığı önemli değil çünkü Mercedes'le geçirdiği bazı sezonlar kolaydı. Onu diğerlerinden ayıran zorluklar."

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