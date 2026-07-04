Villeneuve: "İnsanlar, kahramanlarını başarısızken görmek istemiyor"

Eski şampiyon Villeneuve, Hamilton'ın Mercedes'ten emekli olmak yerine birçok kişiye göre radikal bir kararla Ferrari'ye geçerek risk almasının ne kadar doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Hamilton, Mercedes ile geçirdiği rüya gibi yedi yılda altı şampiyonluk kazanarak toplam şampiyonluk sayısını yediye çıkarmış, şampiyonluk rekorunu elinde tutan Michael Schumacher'le eşit sayıya ulaşmıştı.

Ancak Brackley merkezli takımdaki son üç yılı, kendi standartlarının epey altında sonuçlarla doluydu. İngiliz pilot bu süreçte iki Grand Prix zaferi elde etse de üç sezonun ikisinde takım arkadaşı George Russell'ın gölgesinde kalmıştı. Bu tablo, Hamilton'ın en iyi günlerinin geride kaldığı yorumlarını beraberinde getirdi. 40 yaşına merdiven dayamışken, taraftarlar ve yorumcular Hamilton için artık emeklilik çanlarının çaldığını konuşuyorlardı.

Ancak Hamilton, kendisine doğrultulan eleştiri yağmurunun altında pes etmedi ve rekoru kıracağı o sekizinci şampiyonluk için son bir zar atarak 2025 sezonu için Ferrari ile anlaştı.

Ne var ki 2025 hiç de planlandığı gibi gitmedi. Podyuma bile çıkamadığı bu kabus gibi sezon, kaskını asması yönündeki çağrıları daha da yüksek sesli hale getirdi. Ta ki 2026'ya kadar.

Formula 1'in zemin etkili araçlara veda edip üst gövde aerodinamiği ve hareketli kanatlara geçtiği 2026 kural değişiklikleriyle Hamilton adeta küllerinden doğdu.

Çin, Kanada ve Monako'da podyuma çıkan İngiliz pilot, Barselona Grand Prix'sinde eski takım arkadaşı Russell'a tam 20 saniye fark atarak yarışı birinci bitirdi.

41 yaşındaki Hamilton, güncel pilotlar klasmanında 125 puanla şampiyona lideri Kimi Antonelli'yi 46 puan gerisinden, üçüncü sırada takip ediyor. Haliyle padoğun gündemi artık Hamilton'ın emeklilik vaktinin gelmiş olmasından ziyade, muhtemel sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanması oldu.

Sky Sports F1'e konuşan Villeneuve, Hamilton'ın kendisini eleştirenleri nasıl haksız çıkardığını şu sözlerle anlattı: "Ben her zaman aksini düşündüm. Neden emekli olsun ki? 'Artık çok geç, bırakması lazım, yazık adamcağıza' mantığını asla anlamıyorum. İçindeki o ateş hâlâ yanıyorsa neden bıraksın?"

"İnsanlar, bir şampiyonu sadece zirvedeyken hatırlamak istiyor. Birkaç kötü sezon geldiğinde bu pilotu değil, taraftarı incitiyor. Kahramanlarını başarısız olurken görmek istemiyorlar. Bu yüzden de 'Emekli olsun da onu zirvede hatırlayalım' diye düşünüyorlar. Ama onlar sporcu değiller. Orada neler olup bittiğini anlamıyorlar."

"O noktaya gelmişsiniz, en büyük takım için yarışma ve onu yeniden inşa etme şansınız var. Üstelik yılda 40-60 milyon sterlin kazanıyorsunuz. Neden emekli olasınız?"

"Sonuncu falan olmuyordu, sıralama turlarında en arkada kalmıyordu. Hâlâ pistteydi ve elinden gelenin en iyisini yapıyordu."

"Şimdi tüm bu felaket tellallarının haksız olduğunu kanıtladı. Eğer o ateş içinizdeyse, yeteneğiniz bir anda yok olup gitmez. Her şey fedakarlık yapmaya istekli olup olmadığınızla ilgili. O zamanı ve çabayı harcamaya hazır mısınız, bütün mesele bu."

Hamilton'ın gelecek sezon da yoluna Ferrari ile devam etmesi bekleniyor. Hatta İngiliz pilotun kontratında sadece kendi inisiyatifiyle kullanabileceği bir 2027 opsiyonu bulunduğu da iddialar arasında. Nitekim Hamilton da niyetinin tam olarak bu olduğunu gizlemiyor.

Motivasyonunun tam, gelecek planlarının net olduğunu vurgulayan Hamilton, emekliliğin kendisi için henüz bir seçenek olmadığını belirtti.

Hamilton, "Evet, hâlâ sözleşmem var ve benim için her şey %100 net. Odağım yerinde, motivasyonum tam ve yaptığım işi hâlâ tüm kalbimle seviyorum."

"Uzun bir süre daha buralarda olacağım, buna alışsanız iyi olur."

"Beni zorla emekli etmeye çalışan çok fazla insan var ama bu aklımın ucundan bile geçmiyor. Şimdiden bir sonraki adımın ne olacağını düşünüyor ve önümüzdeki beş yılın planlarını yapıyorum. Bir süre daha burada kalmaya niyetliyim." dedi.