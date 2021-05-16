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Formula 1 Haberler

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton'ın bu yıl pek çok hata yapacağı görüşünde.

Villeneuve: "Hamilton da hatalar yapacak"

Geride kalan ilk dört yarışın üçünü Lewis Hamilton kazanırken, Max Verstappen bir galibiyet aldı ve şu anda İngiliz pilotun Verstappen'e karşı 14 puanlık bir üstünlüğü var.

Bu hafta sonu Monako yarışı yapılacak ve ikili arasındaki savaşın burada da devam etmesi bekleniyor.

Bazıları sezon sonunda gülen tarafın Hamilton olacağından emin, ancak bazıları Verstappen'in şeytanın bacağını kıracağını ve şampiyon olacağını düşünüyor.

1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, önümüzdeki yarışlarda Verstappen'in bazı avantajlara sahip olabileceği görüşünde.

Villeneuve'e göre Hamilton, son yıllarda aracı yeterince zorlamadığı için, şimdi Verstappen gibi bir rakip karşısında zorluk çekebilir.

Villeneuve, “Max önceki yıllarda sürekli olarak limitlerde kalmayı ve limitlerde sürüş yapmayı öğrendi. Bu sayede en azından bazen yarışlar kazanabiliyor veya podyuma çıkabiliyordu."

"Öte yandan Lewis, her yarışta en iyi performansını göstermek zorunda değildi, çünkü ana rakibi Mercedes'ten takım arkadaşıydı ve Bottas onunla her zaman rekabet edemiyordu."

"Hamilton her zaman mümkün olduğunda limitlerde kalmak zorunda değildi, ancak bu yıl durum değişti. Bu, örneğin Imola'da yaptığı hatalardan fark ediliyor. Gridde çabucak yükselmeye çalıştı, ancak aşırıya kaçtı ve yarış kırmızı bayraklarla durdurulduğu için çok şanslıydı. Bu tür hataları daha sonra da göreceğiz."

"Verstappen bu tarz daha az sorun yaşayacak çünkü dediğim gibi tam güçte saldırmaya alışkın. Şu anda ihtiyaç duyduğu tek bir şey var; Sergio Perez. Mercedes sürücüleriyle zafer mücadelesi esnasında onu koruyabilecek bir takım arkadaşına ihtiyacı var." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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