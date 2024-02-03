Villeneuve: "Hamilton artık Mercedes'e ve Toto'ya inanmıyor"

Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçişini spor için iyi bir hamle olarak gören 1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve'ün görüşü de bu yönde.

Hamilton perşembe günü yaptığı açıklamada 2024 sezonunun sonunda Mercedes'ten ayrılacağını duyurdu. Yedi Dünya Şampiyonluğundan altısını kazandığı Gümüş Oklar'daki görkemli dönemine son verdi.

Cuma günü medya mensuplarına konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, geçtiğimiz ağustos ayında iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Hamilton'ın çıkışının zamanlamasına şaşırdığını itiraf etti.

Villeneuve, Hamilton'ın geçirdiği iki galibiyetsiz sezonun ardından Mercedes'e olan inancını kaybettiğine ve Ferrari'ye transferinin zamanlamasının mükemmel olduğuna inanıyor.

Yüzyılın başında Michael Schumacher ile hakimiyet kuran Ferrari, Hamilton'ın F1'deki ilk sezonu olan 2007'den bu yana Pilotlar Şampiyonluğunu kazanamadı. Ancak yavaş ve emin adımlarla Red Bull'un ana şampiyonluk rakipleri olmaya yaklaşıyorlar.

İtalyan yayın organı La Gazzetta dello Sport'a konuşan Villeneuve, "Mercedes'in içinde yanlış giden bir şeyler var. Lewis artık mühendislere inanmıyor, Toto'ya inanmıyor."

"Oysa takım, ona tanıdığı onca alan ve özgürlükten sonra böyle bir veda beklemiyordu. Hamilton imajını yaratan Mercedes'ti. Elçi olarak bile ömür boyu kalacağını düşündüler."

"Mercedes'in bir şeyleri kaçırdığını hissediyorum ve iki yıl içinde toparlanacağını sanmıyorum."

"Bu yüzden Lewis Ferrari'ye gitmekte haklı, eğer kazanırsa bu harika olacak. Mümkün olanın en iyisi olacak, hem de takımın uzun süredir kazanamadığı bir zamanda."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Niki Lauda, Fahri Direktör, Mercedes AMG F1, Toto Wolff, Direktör M Fotoğraf: Daimler AG

"Örneğin Schumacher'den hemen sonra oraya gitmek farklı olurdu."

"Eğer kazanamazsa, her halükarda onun için bu bir imaj artışı olacaktır. Ferrari ile kazanamamak Mercedes ile kazanamamaktan iyidir."

"Eğer eski günlerdeki Lewis'i yeniden keşfedersek, kaybedecek bir şeyi olmadığı için de zor olacaktır. Ferrari ile şık bir şekilde bitirmek dünyadaki en iyi şeydir." dedi.

Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi isimlerin Maranello'ya Dünya Şampiyonluğu başarısı getirememesi nedeniyle Villeneuve, Hamilton'ın Ferrari'deki beklenti ve baskıyla başa çıkma konusunda ilginç bir psikolojik zorlukla karşılaşacağına inanıyor.

Villeneuve, "Ferrari hayatta kalmanın kolay olmadığı bir başka dünya. Şimdi onun psikolojik olarak da ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz."

"Ferrari sürücülerini kullanıyor. Alonso gibi biri bile tükendi. Tükenmeyen tek kişi Schumacher." dedi.

Hamilton Ferrari'ye geldiğinde 40 yaşında olacak. Ancak Villeneuve bu hamlenin Schumacher'in 2010'da aynı yaşta Mercedes'e dönüşü gibi bir hayal kırıklığına dönüşeceği iddiasını reddetti.

Hamilton'ın, son derece tartışmalı koşullarda rekor kırarak sekizinci Dünya Şampiyonluğunu kaçırdığı 2021 sezonunun intikamını alma fikriyle hareket ettiğine inanıyor.

Hamilton'ın Ferrari'de Schumacher'in Mercedes kariyerinin bir tekrarına dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna Villeneuve, "Hayır." diye yanıt verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Niki Lauda, Fahri Direktör, Mercedes AMG F1, Toto Wolff, Direktör M Fotoğraf: Daimler AG

"Orada, Michael emeli olduktan sonra geri geldi, çünkü sıkılmıştı. Lewis formda ve hâlâ aç. Kendi bakış açısına göre kendisinden çalınan 2021 Dünya Şampiyonluğunun rövanşını istiyor."

Villeneuve, Hamilton'ın Ferrari'ye geçmesinin her iki taraf için de olumlu olacağını ve F1'e büyük ilgi yaratacağını iddia ederek bu haberden heyecan duyduğunu belirtti.

Villeneuve, "Bu hepimiz için iyi bir haber. Gerçekten de beklenmedik ve heyecan verici. İnsanların konuşmasını sağlıyor."

"Daha fazlasını hayal edemezsiniz: tüm zamanların en büyük takımı ve en başarılı pilotu."

"Ferrari için bu olumlu anlamda inanılmaz bir imaj operasyonu. Hamilton açısından da harika bir hamle."