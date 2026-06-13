Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Geçtiğimiz hafta sonu Monako GP'sini üçüncü sırada bitiren ancak pit yolundaki ölçüm hatası nedeniyle haksız yere iki adet beş saniyelik zaman cezası alan Pierre Gasly, Alpine takımının "Yeniden İnceleme Hakkı" başvurusuyla podyumunu geri kazanmıştı.

Ancak pit girişindeki 77 santimetrelik sensör hatası yüzünden toplam altı pilot haksız yere cezalandırılmıştı.

Alpine yarış içinde bu cezayı çekmeyip hakkını yarış sonrasında aradığı için podyumu geri alırken; aynı hatadan ceza alan ve bunu yarış içinde kurallara uyarak yerine getiren takımlar büyük bir yıkım yaşadı.

Yaşanan bu kaosun ardından, Red Bull ve McLaren takımlarının FIA'nın bu kararını resmi olarak temyiz etmeye hazırlandığı ve şikâyet için 96 saatlik yasal sürelerinin işlemeye başladığı öğrenildi.

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Konuyu Sky F1 ekranlarında sert bir dille eleştiren 1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, yarış esnasında cezaları çeken takımlara çok büyük bir haksızlık yapıldığını savundu.

Villeneuve, FIA'nın podyumu iade ederek kendi kendini köşeye sıkıştırdığını şu sözlerle anlattı: "Eğer bir ceza yarış bittikten sonra verildiyse, bunu iptal etmek ve eski duruma geri dönmek çok kolaydır; cezayı süreye eklemezsiniz olur biter.”

“Ancak ceza yarış esnasında fiziksel olarak çekildiyse, bir pilota aniden 'Al sana fazladan 20 saniye’ diyemezsiniz.”

“Bunu yapamazsınız çünkü o pilot ceza çekmek için pite girdiğinde arkasındaki ve önündeki tüm rakiplerin yarış dinamikleri, lastik stratejileri ve tempoları tamamen değişti.”

“Bir pilota geriye dönük olarak sihirli bir şekilde tur zamanı hediye edemezsiniz."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Hatalı sensör yüzünden mağdur olan diğer takımların öfkesini son derece haklı bulduğunu belirten Villeneuve, federasyonun içine düştüğü çaresizliği şu cümlelerle özetledi: "Bu durum FIA için içinden çıkılması inanılmaz zor bir senaryo.”

“Çünkü günün sonunda piste bu cezayı kurallara uyarak çeken ve stratejileri çöp olan pilotlar, o kaybettikleri zamanı ve pozisyonları asla geri alamayacaklar. İşin kötüsü, onlar da Gasly ile tamamen aynı durumdaydı, yani tamamen suçsuzlardı.”

“Bu yüzden Gasly'e podyumu geri vermek, diğer mağdurların haklarını yok saydığı için FIA'nın başını çok ama çok büyük bir belaya soktu.”

“Kimse bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaklardır."