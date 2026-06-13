Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Alpine’in haklı çıkan itirazı sonrası Pierre Gasly’nin Monako podyumunu geri alması, padokta büyük bir adaletsizlik tartışması başlattı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Geçtiğimiz hafta sonu Monako GP'sini üçüncü sırada bitiren ancak pit yolundaki ölçüm hatası nedeniyle haksız yere iki adet beş saniyelik zaman cezası alan Pierre Gasly, Alpine takımının "Yeniden İnceleme Hakkı" başvurusuyla podyumunu geri kazanmıştı. 

Ancak pit girişindeki 77 santimetrelik sensör hatası yüzünden toplam altı pilot haksız yere cezalandırılmıştı. 

Alpine yarış içinde bu cezayı çekmeyip hakkını yarış sonrasında aradığı için podyumu geri alırken; aynı hatadan ceza alan ve bunu yarış içinde kurallara uyarak yerine getiren takımlar büyük bir yıkım yaşadı. 

Yaşanan bu kaosun ardından, Red Bull ve McLaren takımlarının FIA'nın bu kararını resmi olarak temyiz etmeye hazırlandığı ve şikâyet için 96 saatlik yasal sürelerinin işlemeye başladığı öğrenildi.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Konuyu Sky F1 ekranlarında sert bir dille eleştiren 1997 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, yarış esnasında cezaları çeken takımlara çok büyük bir haksızlık yapıldığını savundu. 

Villeneuve, FIA'nın podyumu iade ederek kendi kendini köşeye sıkıştırdığını şu sözlerle anlattı: "Eğer bir ceza yarış bittikten sonra verildiyse, bunu iptal etmek ve eski duruma geri dönmek çok kolaydır; cezayı süreye eklemezsiniz olur biter.” 

“Ancak ceza yarış esnasında fiziksel olarak çekildiyse, bir pilota aniden 'Al sana fazladan 20 saniye’ diyemezsiniz.” 

“Bunu yapamazsınız çünkü o pilot ceza çekmek için pite girdiğinde arkasındaki ve önündeki tüm rakiplerin yarış dinamikleri, lastik stratejileri ve tempoları tamamen değişti.” 

“Bir pilota geriye dönük olarak sihirli bir şekilde tur zamanı hediye edemezsiniz."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Hatalı sensör yüzünden mağdur olan diğer takımların öfkesini son derece haklı bulduğunu belirten Villeneuve, federasyonun içine düştüğü çaresizliği şu cümlelerle özetledi: "Bu durum FIA için içinden çıkılması inanılmaz zor bir senaryo.” 

“Çünkü günün sonunda piste bu cezayı kurallara uyarak çeken ve stratejileri çöp olan pilotlar, o kaybettikleri zamanı ve pozisyonları asla geri alamayacaklar. İşin kötüsü, onlar da Gasly ile tamamen aynı durumdaydı, yani tamamen suçsuzlardı.” 

“Bu yüzden Gasly'e podyumu geri vermek, diğer mağdurların haklarını yok saydığı için FIA'nın başını çok ama çok büyük bir belaya soktu.” 

“Kimse bu işin peşini kolay kolay bırakmayacaklardır."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

FIA F2
FIA F2
Barcelona
Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

Briatore, 2027 kadrosuyla ilgili: "Pilot, ancak aracımız rekabetçi olduğunda fark yaratabilir”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Briatore, 2027 kadrosuyla ilgili: "Pilot, ancak aracımız rekabetçi olduğunda fark yaratabilir”

Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Son Haberler

WSBK Misano 1. yarış: Bulega kazandı, Bahattin 16. sırada

World Superbike
SBK World Superbike
Misano
WSBK Misano 1. yarış: Bulega kazandı, Bahattin 16. sırada

Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Villeneuve: “FIA, Gasly’e podyumu geri vererek başını büyük belaya soktu”

Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

FIA F2
F2 FIA F2
Barcelona
Formula 2 Barselona sprint: Maini, rahat farkla zirvede, Minì 2., Tsolov 3. sırada

Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Canlı dereceler: İspanya GP sıralama

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle