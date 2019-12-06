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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: “Ferrari’nin ihlali ‘tuhaf’ kuralı gün yüzüne çıkardı”

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Villeneuve: “Ferrari’nin ihlali ‘tuhaf’ kuralı gün yüzüne çıkardı”
6 Ara 2019 04:57

Jacques Villeneuve, Abu Dhabi’de Ferrari’ye 50 Bin euro’ya mal olan kuralı anlamadığını söyledi.

Abu Dhabi GP öncesi yapılan ölçümlerde Charles Leclerc’in deposundaki yakıtın Ferrari’nin FIA’ya bildirdiği miktardan farklı olduğu ortaya çıkmıştı.

Genellikle böyle durumlarda diskalifiye cezası veriliyor ancak Ferrari sadece 50 bin euro para cezası aldı.

Konu hakkında konuşan eski F1 pilotu Jacques Villeneuve, neden diskalifiye kararı çıkmadığını anlamıyor.

1997 dünya şampiyonu Villeneuve, Hollandalı Formule 1’e verdiği demeçte şöyle konuştu: “Anlamadığım en önemli kurallardan birisi bu oldu.”

“Depoda sahip olduklarını söyledikleri yakıt miktarı yoktu. Baksanıza, kimin umurunda? Ama neden istediğiniz kadar yakıtınız olsun ki?”

Nitekim Ferrari, izin verilen 110 kg yakıt sınırını ihlal etmedi ve sadece başlangıç miktarını doğru şekilde bildirmedi.

Villeneuve, “Anladığım kadarıyla herhangi bir kural olması gerekmiyor ve bu da endişe verici. Ama var ve bu yüzden buna bağlı kalmalısın... Fakat bu tuhaf bir kural olarak kalıyor.” dedi.

Abu Dhabi'de yarışın başlamasından önce tam DRS'nin aktif edileceği bir an sorun ortaya çıkmıştı. Zaman ekranlarına DRS'nin kullanılamayacağı, o sırada yarış yönetiminin araçlara sinyal gönderemediği bilgisi verildi. Normalde 2. turun sonunda başlaması gereken DRS ancak 18. turdan itibaren kullanıldı.

Villeneuve, pilotların aksine DRS olmasan durumun daha iyi olduğunu söyledi.

“Harikaydı. Bu gerçek bir yarıştı. Sürücülerin ataklarını hazırladığını, bunun üzerinde çalıştığını ve sonunda güzel geçiş hamleleri yaptığını görebiliyordunuz.”

“Bir otobanda yapılan normal bir sollama gibi değildi. Heyecan vericiydi.”

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