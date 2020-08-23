Villeneuve: "Ferrari'nin her şeye baştan başlaması gerekecek"

2020 sezonunun ilk altı yarışının ardından Ferrari, takımlar şampiyonasında Mercedes ve Red Bull Racing'in gerisinde yer alıyor. Ama İtalyan takım aynı zamanda Racing Point ve McLaren'ın da gerisinde.

Ferrari, son yıllardaki en kötü sezon başlangıcını yaptı ve Jacques Villeneuve'e göre bu tablo, İtalyan takımın gerçek durumunu gösteriyor ve yakın zamanda önemli bir ilerleme kaydetmeleri de zor olacak.

Villeneuve, Sky TV'ye yaptığı açıklamada, "Ferrari her şeye yeniden başlamak zorunda kalacak."

"Takım, son derece zor görevlerle karşı karşıya ve yukarıya çıkmaları çok fazla zaman alacak. Belki de en az iki yıllarını alacak." dedi.

1997 dünya şampiyonu, Ferrari'nin kilit pozisyonlarının çoğunda İtalyanlar olduğunu ve bunun ideal olmadığını söyledi.

"Ferrari'yi gerçek bir İtalyan takımı yapmak istiyorlar ancak bunun modern Formula 1'de başarılı olmanın ön koşulu olduğunu düşünmüyorum."

"En önemli şey, maliyetleri ne olursa olsun en iyi çalışanları takıma getirmektir."