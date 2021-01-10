Villeneuve Ferrari Sürücü Akademisi'nden hiç etkilenmemiş

İtalya’da halk Ferrari akademisiyle gurur duyuyor ve Maranello’daki F1 takımının geriye kalan birkaç olumlu yanından biri olduğunu düşünüyor. Hatta Charles Leclerc akademide tüm basamakları geçerek kırmızı aracın direksiyonunun başına geçti ve takıma şimdiden 2 galibiyet getirdi. Ferrari’nin genç yeteneklere yardım etmesi sebebiyle aldığı takdirlere rağmen Jacques Villeneuve, Ferrari Akademisi’nden pek hoşlanmıyor. Sky Sport Italia’daki yazısında Villeneuve, “Leclerc haricinde akademiye giren herkes cebinde parasıyla girdi.”

“Akademiye girerken yeterli finansal kaynaklara sahip olmayan tek kişi oydu. Diğerlerinin hatrı sayılır bir bütçesi vardı ve bunun da bu yolda yardımı dokunuyor. Elbette yine kendiniz de bir şeyler başarmalısınız fakat Ferrari olmasaydı bu kişiler yine de ilerledikleri yola devam edebilirlerdi.” dedi.

Villeneuve’ye göre akademideki sürücülerin önündeki tüm kariyer engelleri Ferrari tarafından kaldırıldığından performans açısından endişe duymalarına gerek de yok. Kanadalı pilota göre geçtiğimiz yıllarda sadece Mick Schumacher F1’deki bir kariyer için kendisini hazırlayabildi. Villeneuve, “Mick elbette son yıllarda soyadı yüzünden çok baskı altında kaldı. Bu, akademideki diğer oğlanlara kıyasla büyük bir fark.” dedi.

Eski F1 pilotu ve halen Ferrari’de çalışmaya devam eden Marc Gene ise aynı konuda işverenini korumayı tercih etti. Gene bu konuda, “Ferrrari Akademisi çok yüksek bir seviyede ve Formula 2’deki genç yeteneklerimiz 2020’de bunu herkese gösterdi.” dedi. Eski F1 pilotu burada sadece 2020 F2 şampiyonu Mick Schumacher’den değil, Formula 2’de çok güçlü bir çaylak sezonu geçiren Robert Shwartzman’dan da bahsediyor.

Charles Leclerc’in erkek kardeşi Arthur Leclerc de İtalyan takımın akademisine kayıtlı. Arthur, geçtiğimiz sene Formula Regional’da Formula 3 araçlarıyla yarıştı.