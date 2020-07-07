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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Ferrari, Sainz ile yeni Barrichello istiyor"

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Villeneuve: "Ferrari, Sainz ile yeni Barrichello istiyor"
Ekleyen:
, Editör
7 Tem 2020 07:14

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Ferrari'nin 2020 sezonu için Carlos Sainz ile anlaşarak yeni bir Michael Schumacher-Rubens Barrichello kadrosu oluşturmak istediğini düşünüyor.

Ferrari, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile yollarını ayıracağını açıkladı ve yerine Daniel Ricciardo'nun geleceği düşünülürken Carlos Sainz getirildi.

Bunun üzerine Ferrari'nin artık birinci ve ikinci pilot yaklaşımı tercih edeceği yorumları gelmeye başladı.

Eski F1 pilotu ve dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte Ferrari'nin yeni bir (Michael Schumacher döneminde ikinci pilot konumunda yer alan) Rubens Barrichello oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Ricciardo'nun Sainz'dan daha mı iyi bir seçenek olduğu sorusuna Villeneuve, "Hayır. Renault'da zor bir durumdaydı. Oysa Sainz, McLaren'da çok fazla potansiyele sahip olduğunu gösterdi."

"Ayrıca Ricciardo hem Verstappen'le son döneminde, hem de geçmişte Vettel ile karmaşık ilişkilere sahipti. Sainz, Norris ile dostane bir ilişkiye sahipti. Savaşa girmediler ve Ferrari'nin şu anda ihtiyaç duyduğu kişi."

"Sainz, Verstappen gibi değil ancak güçlü bir adam. Diğer sürücüyü rahatsız etmeyecek. Bence önemli bir ismi var. Bir başka Schumacher-Barrichello kadrosu istiyorlar. Sainz, Barrichello'dan daha büyük bir isme ve imaja sahip."

“Ve bu durumda, görüntü de önemli. Sainz para getirecek ve bu yüzden daha fazla araç satılacak. Bu, Formula 1'de pistte elde edilen sonuçlardan daha önemli olan bir özellikle. Belki Ferrari'de değil, ama sporda durum böyle." yanıtını verdi.

Villeneuve, bu yıl kimi favori gördüğü sorulduğunda şöyle dedi: "Mercedes şu anda önde görünüyor. Sonra Red Bull ve ardından biraz kriz içinde olan Ferrari var. Pek de pozitif olmayan teste ek olarak, Vettel'in ayrılığı korkunç bir ortam yaratma riski taşıyor. Bir bahis yapmak gerekirse Mercedes'i seçmek gerekiyor, bu sayede paranız güvende olur."

 
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Editör Kemal Şengül

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