Villeneuve: "Ferrari ivme kaybetti"

Haberi dinle

Yer etkisi konseptinin geri döndüğü ve kartların bir nevi "yeniden dağıtıldığı" 2022 sezonu, şu ana kadar birçok sürprize sahne oldu.

En büyük sürpriz hiç şüphesiz Ferrari'nin geri dönüşü. Son iki seneyi orta grupta geçiren ve 2022'ye hazırlandığı bilinen takım bu sezon özellikle sıralama hızıyla dikkat çekse de, bu hız belli sebeplerden ötürü sonuçlara tam anlamıyla yansımadı.

Bu durumu gözlemleyebilmek için Charles Leclerc'e bakmalıyız. İlk yedi yarışta beş pole pozisyonu elde eden Leclerc, bunların yalnızca ikisini zafere çevirebildi. Miami'de daha iyi lastik yöneten Red Bull'a pist üstünde geçilen, İspanya'da rahat şekilde lider giderken motor arızası nedeniyle yarışa veda eden ve Monako'da da bir strateji hatası nedeniyle dördüncülüğe kadar düşen Ferrari pilotu, şampiyonada da 9 puan geriye düştü.

Geçtiğimiz yarışlar üzerinde şampiyonanın gidişatını yorumlayan eski Formula 1 pilotu ve 1997 şampiyonu Jacques Villeneuve, Leclerc'in performansını överken, Ferrari'nin de ivme kaybettiğini ve Monako'da strateji anlamında çok korumacı davrandıklarını söyledi.

Formule1.nl'ye konuşan Villeneuve, "Charles Leclerc, tıpkı Barcelona'da olduğu gibi, gridin geri kalanından çok daha iyiydi. Bütün hafta sonu oldukça rahattı, her şeyi kontrol altında götürüyordu. Bu elbette beklenen bir şeydi, çünkü aracı yavaş virajlarda hızlı."

"Ancak yarışta olanları anlamakta zorlandım. Takım yarışı şansa bırakmak istemedi ancak burası bir kumarhane şehri, dolayısıyla Monako'da kumar oynamamak hiçbir işe yaramaz. Hem Sainz hem de Perez doğru karar verdi."

"Leclerc son iki yarışta en güçlü pilottu, hiçbir hata yapmadı. Barcelona'da iyi bir yarış çıkarırken mekanik sorunlar yaşadı. Monako'da da oldukça iyiydi ancak stratejisi işe yaramadı, podyuma bile çıkamadığı gibi Max'e puan da kaybetti. Ferrari ivme kaybetti, takımlar şampiyonası da dahil olmak üzere iki şampiyonada da lider olmalılardı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Tıpkı Leclerc gibi sezonu minimum hata ile sürdüren bir diğer isim de Sergio Perez. Geçtiğimiz yıl oldukça zorlanan ve sezonu Valtteri Bottas'ın ardında kapatan Perez, bu sezon itibariyle vites arttırmış durumda.

İlk yedi yarışta dört podyum ve bir zaferin yanında kariyerinin ilk pole pozisyonunu da elde eden Meksikalı, şampiyonayı takım arkadaşının yalnızca 15 puan gerisinden takip ediyor.

Red Bull pilotunun formuna dikkat çeken Villeneuve, "Sergio Perez artık şampiyonluk adayı. Tüm yıl boyunca hızlıydı ve Max'in yerin dibine sokamadığı tek takım arkadaşı olmayı başardı."

"Elbette Perez bir takım oyuncusu, ama aynı zamanda çok deneyimli bir isim, aşırı tepki göstermemesi ve çabuk sinirlenmemesi anlamında tipik bir Latin Amerikalı da değil. Belki Formula 1'e ilk girdiğinde bu farklıydı, ama artık değil. Tecrübesi ona yardımcı oluyor. Takıma katılırken Max'ın kral olduğunu biliyordu, ancak yine de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, gerektiğinde hala hızlı gidebileceğini gösteriyor.

"Dediğim gibi Perez bir şampiyonluk adayı, peki neden? Çünkü Red Bull başka bir takımla savaş halinde, bu yüzden her zaman takım emri veremeyecekler. Birinci ve ikinci sıradaysanız takım emri verebilirsiniz, ancak birinci ve üçüncü sıradaysanız bu mümkün değil. Yani Perez'in elinde ciddi bir koz var. Bottas ve Hamilton'da durum farklıydı, çünkü onlar başka bir takımla rekabet etmiyorlardı, bu da takım emri vermeyi kolaylaştırıyordu." dedi.

Race winner Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool