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Villeneuve: "Ferrari, geçmişteki karmaşanın bedelini ödüyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Ferrari'nin geçmişte yaşadığı sorunların bedelini ödediği görüşünde.

Villeneuve: "Ferrari, geçmişteki karmaşanın bedelini ödüyor"

Ferrari, 2017 ve 2018 yıllarında neredeyse şampiyonluk mücadelesine dahil olmuştu ancak 2020 yılında tarihinin en kötü sezonlarından bir tanesini geçirdi.

Geçen sezonu altıncı bitiren İtalyan ekip, bu yıl geçen sezona göre iyi bir adım atmayı başardı ve şampiyona üçüncülüğü için savaşıyor.

Takım genel olarak tüm kaynaklarını gelecek yıla aktardı ve bu sayede büyük kural değişikliklerinin yaşanacağı 2022 sezonunda önemli bir atılım yapmayı hedefliyorlar.

1997 Dünya Şampiyonu Villeneuve, Libero Quotidiano ile yaptığı bir röportajda, Ferrari'nin yolunu kaybettiğini ve şu anda Mercedes'te görev alan James Allison da dahil olmak üzere kilit personelini kaybederek büyük bir hata yaptığını belirtti.

50 yaşındaki Kanadalı pilot, “Geçmişte büyük bir karmaşa yarattılar ve her şeylerini 2022'ye odakladılar. Bu yıl da hiçbir şeye odaklanamadılar."

"Önce, tamamen İtalyan bir takım olmak istediler, sonra fikirlerini değiştirdiler. En iyi adamlar takımdan gönderilmişti ve bazıları şimdi Mercedes için çalışıyor. Pistte aldıkları sonuçlar, beş yıl önce yapılan seçimlerin sonucu."

"Motor tarafında ileriye doğru bir adım atmayı başardılar ve potansiyeli görebiliyoruz. Fakat bunu sonuca dönüştürmek kolay olmayacak." dedi.

Ferrari bu yıl Carlos Sainz'la anlaştı ve şimdi iki farklı tarzda pilota sahip gibi görünüyor. Villeneuve'e göre bu durum takım için problem yaratabilir.

Villeneuve, “Kazanabileceğiniz bir yön bulmak için en güçlü kişinin liderliğini takip etmelisiniz."

"Yani ya iki sürücü benzer sürüş tarzına sahip olmalı, ki bu durum pek de öyle görünmüyor, ya da en iyi geri bildirimi kimin verdiği önemli olacak."

"Red Bull, Verstappen'e odaklanmayı tercih etti ve takımın aracının içinde o oldukça çevik, kimse onun kadar rahat olamaz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, with front wing damage after a crash

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, with front wing damage after a crash

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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