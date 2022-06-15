Villeneuve: "Ferrari en iyi araca sahip olmasına rağmen bundan faydalanamıyor"

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Ferrari bu yıl özellikle tek turda en iyi takım gibi görünüyor ve son üç yarışın üçünü de kazanacak potansiyelde olmalarına rağmen bunu yapmayı başaramadılar.

İspanya ve Bakü'de mekanik arızalar yaşayan İtalya ekip, Monako'da strateji hataları yaptı. Ayrıca Emilia Romagna'da da hem Charles Leclerc hem de Carlos Sainz çeşitli hatalar yaptılar.

Bakü yarışı sonrası Formule1.nl'ye konuşan Villeneuve, şöyle dedi: "Ferrari en hızlı araca sahip fakat bundan yeterince faydalanamıyor. Sürücüler hatalar yapıyor, stratejik olarak işler yolunda gitmiyor ve çok fazla mekanik sorun var."

"Bütün bunlar için Leclerc'i çok az suçlayabilirim. Imola'daki hatası dışında gayet iyi sürüyor. Tüm bunlardan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor fakat bunu desteklediğimi söyleyemem çünkü takımla birlikte kazanıp, birlikte kaybediyorsunuz ve bir sürücü olarak kendinizi takımdan uzaklaştırmamalısınız."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Fakat Ferrari'de sorunlar var. Bakü'de Ferrari motoruyla ilgili sorunlar nedeniyle üç araç yarış dışı kaldı. Sainz'ın sorunu hidrolikti ama yine de tehlikeliydi çünkü arka frenler çalışmıyordu. Tüm bunlar büyük hayal kırıklığına neden oluyor."

"Olumlu tarafa bakarsak, araç hâlâ çok hızlı ve sürüşü iyi. Şampiyonanın bitimine daha uzun zaman var ve işler tersine dönebilir."

"Red Bull'un da puanlar kaybetmesini bekliyorum. Şampiyonada hâlâ çok şey olabilir. Red Bull, Avustralya'dan sonra oyunun dışında görülüyor ve şimdi nerede olduklarına bir bakın."

"Şu anda en güçlü sürücü kadrosuna sahipler fakat Perez Bakü'de lastik kullanımından pek memnun değildi, ki normalde böyle konularda iyidir."

"Verstappen'in avantaj zaten şampiyon olması. Ne yapması gerektiğini biliyor, asla pes etmiyor ve çok az hata yapıyor."