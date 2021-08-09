Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor

1997 yılında Michael Schumacher'i mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen Jacques Villeneuve, günümüzde herhangi bir yerde yarışmıyor veya düzenli olarak bir görevi yok.

Son yıllarda Sky Sports İtalya'da görev alan Villeneuve, bu yıl bu görevi bıraktı ve yaşı göz önüne alındığında motor sporlarına farklı rollerde dönebilir.

Villeneuve, İtalyan Libero'ya verdiği demeçte, Formula 1'de nasıl bir rol oynamak istediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Toto Wolff'u oldukça takdir ediyorum. Bir zamanlar Flavio Briatore'ye de hayrandım. F1'de Flavio gibi insanlara hâlâ ihtiyaç var."

"Bir gün Niki Lauda'nın Mercedes'te veya Helmut Marko'nun bugün Red Bull'daki rolünü oynamayı çok isterim."

Villeneuve, çeşitli konulara da değindi.

Kanadalı pilot, gelecek yılki yeni kurallardan büyük takımların fayda sağlayacağını düşünüyor.

Villeneuve, "Değişiklik, daha hızlı uyum sağlayanlara yardımcı olur. Bu yüzden büyük takımlar bundan fayda sağlayacaklar ve fark çok fazla olacak."

"Red Bull ve Mercedes hâlâ önde olacak. Diğerleri zamanla yaklaşacak fakat son sıradaki takımla aradaki farkın 1.5 saniye değil, 7 saniye olduğu yıllar oldu. Büyük ve küçük takımlar arasındaki farkın çok büyük olduğunu söylemek saçma."

"Aksine çok az, hepsi çok yakın, özellikle de harcanan paralar düşünüldüğünde." dedi.

Villeneuve daha sonra yeni nesil sürücüler arasında kimi sevdiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Lando Norris. Ricciardo'yu adeta yok etti ve giderek büyüyor. Yarışta harika performans sergiliyor. O da Stroll gibi zengin bir babanın oğlu ama alışılmadık derecede açlık gösteriyor."

"Fakat onun Avusturya'da Perez'i pist dışına atmasından hoşlanmadım. Bana göre bu bir haksızlıktı. Vazgeçmek ve hatayı kabul etmek zorundaydı."

Mario Achi, Mexican GP Promoter and Jacques Villeneuve, F1 World Champion 1997 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images