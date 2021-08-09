Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, F1'e farklı bir rolle geri dönmek ve deneyimlerini kullanmak istiyor.

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor

1997 yılında Michael Schumacher'i mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsleyen Jacques Villeneuve, günümüzde herhangi bir yerde yarışmıyor veya düzenli olarak bir görevi yok.

Son  yıllarda Sky Sports İtalya'da görev alan Villeneuve, bu yıl bu görevi bıraktı ve yaşı göz önüne alındığında motor sporlarına farklı rollerde dönebilir.

Villeneuve, İtalyan Libero'ya verdiği demeçte, Formula 1'de nasıl bir rol oynamak istediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi:  "Toto Wolff'u oldukça takdir ediyorum. Bir zamanlar Flavio Briatore'ye de hayrandım. F1'de Flavio gibi insanlara hâlâ ihtiyaç var."

"Bir gün Niki Lauda'nın Mercedes'te veya Helmut Marko'nun bugün Red Bull'daki rolünü oynamayı çok isterim."

Villeneuve, çeşitli konulara da değindi.

Kanadalı pilot, gelecek yılki yeni kurallardan büyük takımların fayda sağlayacağını düşünüyor.

Villeneuve, "Değişiklik, daha hızlı uyum sağlayanlara yardımcı olur. Bu yüzden büyük takımlar bundan fayda sağlayacaklar ve fark çok fazla olacak."

"Red Bull ve Mercedes hâlâ önde olacak. Diğerleri zamanla yaklaşacak fakat son sıradaki takımla aradaki farkın 1.5 saniye değil, 7 saniye olduğu yıllar oldu. Büyük ve küçük takımlar arasındaki farkın çok büyük olduğunu söylemek saçma."

"Aksine çok az, hepsi çok yakın, özellikle de harcanan paralar düşünüldüğünde." dedi.

Villeneuve daha sonra yeni nesil sürücüler arasında kimi sevdiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Lando Norris. Ricciardo'yu adeta yok etti ve giderek büyüyor. Yarışta harika performans sergiliyor. O da Stroll gibi zengin bir babanın oğlu ama alışılmadık derecede açlık gösteriyor."

"Fakat onun Avusturya'da Perez'i pist dışına atmasından hoşlanmadım. Bana göre bu bir haksızlıktı. Vazgeçmek ve hatayı kabul etmek zorundaydı."

Mario Achi, Mexican GP Promoter and Jacques Villeneuve, F1 World Champion 1997

Mario Achi, Mexican GP Promoter and Jacques Villeneuve, F1 World Champion 1997

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı

Önceki haber

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı

2 s
2
Formula 1

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

5 s
3
Formula 1

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor

39 dk
4
Formula 1

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

18 s
5
Formula 1

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

17 s
Son Haberler
Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor
F1

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor

39dk
Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı
F1

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı

2 s
Latifi: ''Russell en iyi takım arkadaşım''
F1

Latifi: ''Russell en iyi takım arkadaşım''

2 s
Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı
F1

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

5 s
Marko, Hamilton'ın Alonso hakkındaki şikayetini "komik" buluyor
F1

Marko, Hamilton'ın Alonso hakkındaki şikayetini "komik" buluyor

16 s
Son Videolar
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı Macaristan GP
Formula 1

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış Macaristan GP
Formula 1

Raikkonen, simülatörde Alfa Romeo için yoğun çalışmalar yapmaya başlamış

WSBK Most: Son yarışı Redding kazandı, Toprak ikinci oldu Autodrom Most
World Superbike

WSBK Most: Son yarışı Redding kazandı, Toprak ikinci oldu

Çok Okunanlar Bugün

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı
Formula 1 Formula 1

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, takımların 2022 araçlarının birbirine benzeyeceğini düşünüyor

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş
Formula 1 Formula 1

Honda, Red Bull’un 2022 motoru için talebini kabul etmek zorunda hissetmiş

Villeneuve: "Ferrari, geçmişteki karmaşanın bedelini ödüyor"
Formula 1 Formula 1

Villeneuve: "Ferrari, geçmişteki karmaşanın bedelini ödüyor"

Toprak, son yarışta geride kalmasını ayar değişikliklerine bağlıyor
World Superbike World Superbike

Toprak, son yarışta geride kalmasını ayar değişikliklerine bağlıyor

Gerloff, Assen'deki kazadan sonra Toprak'la arasını düzeltmiş
World Superbike World Superbike

Gerloff, Assen'deki kazadan sonra Toprak'la arasını düzeltmiş

Son Haberler

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Villeneuve, F1'de Lauda veya Marko gibi bir rol üstlenmek istiyor

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı
Formula 1 Formula 1

Marko, Honda motoruyla ilgili söylentileri yalanladı

Latifi: ''Russell en iyi takım arkadaşım''
Formula 1 Formula 1

Latifi: ''Russell en iyi takım arkadaşım''

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, geçmişte Ferrari ile yaptığı görüşmeleri açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.