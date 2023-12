Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"

2021 yılında deneysel bir hafta sonu formatı olarak tanıtılan Sprint, F1'in 2023 yılında tam tamına altı kez gerçekleştirildi.

Format üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda Sprint yarışı sadece Cumartesi günleriyle sınırlandırıldı ve 30 dakikalık yarıştan önce kendi sıralama seansına gerçekleşti. Ancak F1 Komisyonu, formatı daha da iyileştirmek amacıyla daha fazla değişiklik yapmak istiyor.

Salı günü F1, 2024 yılında Sprint'e ev sahipliği yapacak altı yarışı onayladı: Miami, Çin, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar.

PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Jacques Villeneuve, Sprint'in uzun bir sezon boyunca daha da ilgi çekici hale gelmesi için yapılan denemelere tamamen katıldığını söyledi.

Sprint formatı ve yenilikler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Villeneuve, "Bu harika çünkü daha iyi bir Cuma günü sunuyor."

Sprint formatı Grand Prix sıralama turlarının Cuma günü yapılmasına ve antrenmanların kapalı park koşulları uygulanmadan önce sadece bir saatlik bir seansa indirgenmesine neden olurken, Villeneuve Sprint'in amacının bir bütün olarak bir hafta sonunun şovunu geliştirmek olduğunu söyledi.

"Bu hiçbir zaman daha iyi bir Cumartesi günü sağlamak için yapılmadı, daha iyi bir Cuma günü için yapıldı çünkü Cuma günü çok sıkıcı olabiliyor. Ancak Sprint hafta sonunda öyle değil."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the rest of the field on the opening lap of the Sprint race