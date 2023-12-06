Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"

2021 yılında deneysel bir hafta sonu formatı olarak tanıtılan Sprint, F1'in 2023 yılında tam tamına altı kez gerçekleştirildi.

Format üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda Sprint yarışı sadece Cumartesi günleriyle sınırlandırıldı ve 30 dakikalık yarıştan önce kendi sıralama seansına gerçekleşti. Ancak F1 Komisyonu, formatı daha da iyileştirmek amacıyla daha fazla değişiklik yapmak istiyor.

Salı günü F1, 2024 yılında Sprint'e ev sahipliği yapacak altı yarışı onayladı: Miami, Çin, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar.

PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Jacques Villeneuve, Sprint'in uzun bir sezon boyunca daha da ilgi çekici hale gelmesi için yapılan denemelere tamamen katıldığını söyledi.

Sprint formatı ve yenilikler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Villeneuve, "Bu harika çünkü daha iyi bir Cuma günü sunuyor."

Sprint formatı Grand Prix sıralama turlarının Cuma günü yapılmasına ve antrenmanların kapalı park koşulları uygulanmadan önce sadece bir saatlik bir seansa indirgenmesine neden olurken, Villeneuve Sprint'in amacının bir bütün olarak bir hafta sonunun şovunu geliştirmek olduğunu söyledi.

"Bu hiçbir zaman daha iyi bir Cumartesi günü sağlamak için yapılmadı, daha iyi bir Cuma günü için yapıldı çünkü Cuma günü çok sıkıcı olabiliyor. Ancak Sprint hafta sonunda öyle değil."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the rest of the field on the opening lap of the Sprint race

"Farklı hafta sonlarının olması iyi. Çünkü 23, 24, 25 yarış yapmaya başladığınızda, eğer her hafta sonu aynı yarış varsa, bu tekrara dönüşüyor."

"Bu yüzden değişikliklerin olması iyi bir şey. Bu bir spor ve her spor bir şovdur."

Format söz konusu olduğunda kendisini gelenekçi olarak görüp görmediği sorulan Villeneuve, F1'in sportif bir mücadele olarak bütünlüğünü koruyan değişikliklere tamamen açık olduğunu söyledi.

"Bazı konularda gelenekçiyim ama bu konuda değilim."

"Çünkü bu bir spor olarak kaldığı sürece sorun yok. Mesela DRS'ye çok karşıyım."

"DRS bir sprintere avantaj sağlamak ya da biraz daha yavaş olduğu için daha iyi ayakkabılar vermek gibi bir şey. Yani bu, içimdeki saflığa aykırı."

"Ama sprint gibi ana yarışı etkilemeyen değişikliklere varım çünkü sporun var olmak için bir şova ihtiyacı var."

"Şovu olmayan her spor öldü ya da kimse gerçekten takip etmiyor."