Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Villeneuve, F1 Sprint formatı hakkında: "Şovu olmayan her spor ölür"

1997 F1 Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, Sprint formatının denenmesinden yana olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Jacques Villeneuve

2021 yılında deneysel bir hafta sonu formatı olarak tanıtılan Sprint, F1'in 2023 yılında tam tamına altı kez gerçekleştirildi. 

Format üzerinde yapılan değişiklikler sonucunda Sprint yarışı sadece Cumartesi günleriyle sınırlandırıldı ve 30 dakikalık yarıştan önce kendi sıralama seansına gerçekleşti. Ancak F1 Komisyonu, formatı daha da iyileştirmek amacıyla daha fazla değişiklik yapmak istiyor.

Salı günü F1, 2024 yılında Sprint'e ev sahipliği yapacak altı yarışı onayladı: Miami, Çin, Avusturya, ABD, Brezilya ve Katar.

PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Jacques Villeneuve, Sprint'in uzun bir sezon boyunca daha da ilgi çekici hale gelmesi için yapılan denemelere tamamen katıldığını söyledi.

Sprint formatı ve yenilikler hakkındaki düşünceleri sorulduğunda Villeneuve, "Bu harika çünkü daha iyi bir Cuma günü sunuyor."

Sprint formatı Grand Prix sıralama turlarının Cuma günü yapılmasına ve antrenmanların kapalı park koşulları uygulanmadan önce sadece bir saatlik bir seansa indirgenmesine neden olurken, Villeneuve Sprint'in amacının bir bütün olarak bir hafta sonunun şovunu geliştirmek olduğunu söyledi.

"Bu hiçbir zaman daha iyi bir Cumartesi günü sağlamak için yapılmadı, daha iyi bir Cuma günü için yapıldı çünkü Cuma günü çok sıkıcı olabiliyor. Ancak Sprint hafta sonunda öyle değil." 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the rest of the field on the opening lap of the Sprint race

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, the rest of the field on the opening lap of the Sprint race

"Farklı hafta sonlarının olması iyi. Çünkü 23, 24, 25 yarış yapmaya başladığınızda, eğer her hafta sonu aynı yarış varsa, bu tekrara dönüşüyor."

"Bu yüzden değişikliklerin olması iyi bir şey. Bu bir spor ve her spor bir şovdur."

Format söz konusu olduğunda kendisini gelenekçi olarak görüp görmediği sorulan Villeneuve, F1'in sportif bir mücadele olarak bütünlüğünü koruyan değişikliklere tamamen açık olduğunu söyledi.

"Bazı konularda gelenekçiyim ama bu konuda değilim." 

"Çünkü bu bir spor olarak kaldığı sürece sorun yok. Mesela DRS'ye çok karşıyım."

"DRS bir sprintere avantaj sağlamak ya da biraz daha yavaş olduğu için daha iyi ayakkabılar vermek gibi bir şey. Yani bu, içimdeki saflığa aykırı."

"Ama sprint gibi ana yarışı etkilemeyen değişikliklere varım çünkü sporun var olmak için bir şova ihtiyacı var."

"Şovu olmayan her spor öldü ya da kimse gerçekten takip etmiyor."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Albon: "2023, F1 kariyerimdeki en güçlü sezondu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Fiorio: "Leclerc, Verstappen ve Hamilton'ın sahip olduğu olgunluğa doğru ilerliyor"

Fiorio: "Leclerc, Verstappen ve Hamilton'ın sahip olduğu olgunluğa doğru ilerliyor"

Formula 1

Fiorio: "Leclerc, Verstappen ve Hamilton'ın sahip olduğu olgunluğa doğru ilerliyor" Fiorio: "Leclerc, Verstappen ve Hamilton'ın sahip olduğu olgunluğa doğru ilerliyor"

Kravitz: "Verstappen'in öfkesi, sezon boyunca mükemmel olmasını sağladı"

Kravitz: "Verstappen'in öfkesi, sezon boyunca mükemmel olmasını sağladı"

Formula 1

Kravitz: "Verstappen'in öfkesi, sezon boyunca mükemmel olmasını sağladı" Kravitz: "Verstappen'in öfkesi, sezon boyunca mükemmel olmasını sağladı"

Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"

Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"

Formula 1

Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik" Steiner: "Cehenneme yakın bir sezon geçirdik"

Son Haberler

Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"

Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor" Alonso: "Aston Martin beşincilikten daha fazlasını hak ediyor"

Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"

Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"

MGP MotoGP
Valensiya Kasım testi

Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek" Marquez, Ducati hamlesi geri teperse "eleştirileri kabul edecek"

FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!

FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!

F1 Formula 1

FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok! FIA'nın Wolff ailesiyle ilgili soruşturması sona erdi - Herhangi bir sorun yok!

Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'

Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'

F1 Formula 1

Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti' Perez: 'Bu yıl Verstappen'le olan ilişkim gelişti'

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol