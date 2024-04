Villeneuve: "F1, Andretti konusunda bizim bilmediğimiz bilgilere sahip olmalı"

Andretti bir süredir F1'e girmek için çaba gösteriyor ve geçen yıl General Motors'a ait Cadillac ile bir araya gelerek F1'e dahil olmak için gereken tüm adımları attı.

Andretti'nin teklifi geçtiğimiz Ekim ayında F1'in yönetim organı FIA tarafından kabul edilse de, Ocak ayında sporun ticari hak sahibi tarafından geri çevrildi.

Yine de Andretti planlarına devam ediyor ve geçen hafta Britanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Silverstone'da yeni bir tesis açtı.

Sports Illustrated'a konuşan Villeneuve, Andretti'nin başarısız başvurusu konusunda kararsız göründü.

F1'in Andretti'yi reddetmekte haklı olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Duruma göre değişir."

"Bir taraftar olarak onların da katılmasını istiyorsunuz. Ancak söyleyebileceğimiz tek şey FOM'un, takımın nasıl kurulacağı konusunda bizim sahip olmadığımız bilgilere sahip olduğudur."

"Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece medyada gördüklerimizi biliyoruz ve bugün medyada gördüklerimiz çok tehlikeli çünkü internette hesabı olan herkes gazeteci olabilir ve her şeyi söyleyebilir."

"Dolayısıyla, tüm bilgilere sahip olmadığımız için buna dayanarak yargıda bulunmak çok zor."

"Fakat bu büyük bir yarış şirketi, her yerde yarışıyorlar, arkalarında büyük para var."

"Bu onları F1'de kazanabilecek bir takım yapar mı? Hayır. Potansiyel var fakat kim bilebilir ki?"

"Pek çok insan denedi ve başarısız oldu. Ben Craig Pollock ile BAR adında bir takım kurdum ve bugün bu takım Mercedes oldu."

"Kolay değil. Doğru insanlarla çalışsanız bile gerçekten kolay değil."

"FOM, bizim sahip olmadığımız bazı bilgilere sahip. öyle olmasaydı onlar da yarışa katılırlardı."

Jacques Villeneuve on the grid with Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images