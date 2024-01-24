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Villeneuve: "Eskiden, sürücüler üzerindeki baskı daha fazlaydı"

Eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, geçmişte sürücülerin daha fazla baskıya maruz kaldığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, performs donuts on the grid at the end of the race

2024 yılında, Formula 1 tarihinde ilk kez 24 yarış düzenlenecek ve açıdan tüm zamanların rekoru kırılacak.

Dünya Şampiyonu Jacques Villeneuve, limitlerine kadar çalışması beklenen takım personeli ve gazetecilere sempati duyuyor.

Villeneuve, "Zor bir sezon olacak."

"Geçen yıl, biri Las Vegas'ta olmak üzere çifte yarışlar nedeniyle zaten zordu. Büyük takımlar bir uçak kiralayıp tüm ekibini taşıyabilir ama bu özellikle gazeteciler için çok zor."

"Onlar her zaman aksiyonun merkezinde ama gözlerden uzaktalar. Maliyetleri sürekli artıyor - biletler, oteller - her şey daha pahalı hale geliyor ve seyahat organize etmek zorlaşıyor."

"Takımlar için yarışlara seyahat etmek daha kolay ve personel rotasyonu fikri işe yarayabilir, ancak yine de alt kademeler için zor."

Jacques Villeneuve

Fotoğraf: Erik Junius

Jacques Villeneuve

"Bunun bir nedeni de Amerika'dan Orta Doğu'ya uçmanın zaman kaybına yol açtığı zaman dilimi değişikliği. Her şey çok yorucu."

"Bu yıl durum herkes için yine zor olacak çünkü biten yılın ardından herkes zaten çok yorgun oluyor. Mekanikerler için zor olacak ama sürücüler için değil." dedi.

Villeneuve, Formula 1'de yer aldığı yıllarda sürücüler üzerindeki baskının şimdikinden daha fazla olduğunu da sözlerine ekledi.

"O yıllarda daha az yarış ama daha çok test vardı."

"Sürücüler pistte şimdikinden daha fazla zaman geçiriyor, testlerde binlerce kilometre yol kat ediyorlardı. Fakat o zaman da mekanikerler için işler daha kolaydı çünkü takımların aslında iki ekibi vardı: test ve yarış."

"Mekanikerlerin evde vakit geçirme fırsatı vardı. Oysa şimdi üzerlerindeki yük çok daha fazla."

"Formula 1'de çalışmak özel hayatınızı etkiliyor. İnsanlar çocuk sahibi olma fikrinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu bir seçim - Formula 1'de çalışmak için tutkuya ihtiyacınız var. İnsanlar neye imza attıklarını biliyorlar, bu yüzden şikayet etmenin anlamı yok."

"Yeni çalışanlar kendilerini nasıl bir programın beklediğini biliyorlar ama Formula 1'e takvimde 17 yarış varken gelenler için durum biraz farklı."

"Spor artık hiç olmadığı kadar büyük, bu yüzden şikayet etmemeliyiz. Kimse Formula 1'in küçülmesini istemiyor."

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