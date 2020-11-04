Villeneuve: "En iyiler her zaman şanslı oluyor"

Lewis Hamilton, Imola'da gerçekleştirilen yarışa ikinci sıradan başladı ancak ilk turda Red Bull pilotu Max Verstappen'e geçildi.

Ancak Valtteri Bottas ve Max Verstappen arasındaki mücadeleden faydalanan Hamilton, daha geç pit stop yaparak ve Sanal Güvenlik Aracı'ndan faydalanarak bu ikilinin önüne geçti.

Bu, Hamilton'ın kariyerindeki 93. Formula 1 zaferi oldu ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmasını sağladı.

İngiliz pilotun İstanbul'daki yarışta 7. F1 dünya şampiyonluğunu ilan etme ihtimali var.

Villeneuve, “En iyiler her zaman şanslıdır. Şampiyonlar şanslı olurlar."

"Önceki yarışlara baktığımızda, Lewis sürekli olarak Valtteri'den daha iyi performans gösterdi. Bottas şu anda çok iyi durumda olsa bile şans Hamilton'dan yana."

"Mercedes, Imola'daki yarışta Max'in 18. turdaki pit stopuna tepki vermek için Bottas'ı pite aldı ve bu da Lewis'e kazanma şansı verdi."

"Ama Hamilton konsantrasyonunu bir an olsun kaybetmedi, öndekilerin gerisinde kalmadı ve kendini toparlamak için her fırsatı kullandı. Bu yüzden onu harika bir şampiyon olarak kabul etmemiz gerekiyor." dedi.