Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi"

Verstappen üst üste üçüncü F1 Dünya Şampiyonluğu'nu elde etti. Ayrıca şampiyonluğa giden yolda 19 galibiyet alarak rekor kırdı ve sporda başka hiçbir pilotun başaramadığı kadar baskın bir sezon geçirdi.

26 yaşındaki pilot, istatistik tablolarının zirvesinde yer alan efsanevi pilotların sahip olduğu bazı rekorlara şimdiden yaklaşmaya başladı ve önünde uzun vadeli bir Red Bull sözleşmesi olduğu için bu rekorları egale etme potansiyeline sahip.

PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Villeneuve, Red Bull'un RB19 aracının tartışmasız bir şekilde rekabetçi olmasına rağmen, onu baskın bir araca dönüştürerek fark yaratan kişinin Hollandalı pilot olduğunu söyledi.

Villeneuve, "Red Bull o kadar da önde değil."

"Aldıkları pole pozisyonlarında genelde 0.1 ya da 0.05 saniye öndelerdi, yani Mercedes'in herkesin bir saniye önünde olduğu sezonlardaki gibi bir durum yoktu."

"Burada fark yaratan şey Max çünkü günde 24 saat çalışıyor ve hiç yorulmuyor. Onun için var olan tek şey yarışmak ve bundan başka bir şey düşünmüyor."

"Diğer pilotların böyle olduğunu düşünmüyorum. Belki [Fernando] Alonso biraz öyledir ama diğerleri başka şeylerle meşgul. Araçtan iniyorlar ve bir sürü başka şey yapıyorlar."

"Eğer Max gibi odaklanabilselerdi, Max'in seviyesinde olabilirlerdi." dedi.

Verstappen'in kişiliğinin 2023'te parlayan bir yönü, tamamen hedefine odaklanmak için sahip olduğu sarsılmaz zihinsel yeteneği ve aynı zamanda Villeneuve'nin dediği gibi hiçbir boş gün geçirmemesi.

Villeneuve'e göre Verstappen'in mükemmelliğe ve ön sıralarda yer almaya yönelik çabası, onu diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor.

"Bu, onunla [Sergio] Perez ve grid geri kalanı arasındaki büyük farkı ortaya koyuyor."

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images Jacques Villeneuve

"Her zaman yarış pistinde elinden gelen her şeyi yapıyor."

Bunun bir örneği de Verstappen'in Abu Dabi'de ikinci antrenman seansında diğer araçların arkasına takılmak istememesi ve pit alanında kendilerine boşluk yaratmak için yavaş giden araçları geçerek Cumartesi günü bir kural değişikliğine sebep olmasıydı.

Villeneuve bu anı eğlenceli bulduğunu ve Verstappen'in her fırsatı değerlendirme arzusunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Bu komikti! Onu anlıyorum."

"Çok az zaman var ve hızla piste çıkmaya alışmanız gerekiyor, çünkü yarışta da böyle olacak. Hepsi bu kadar yavaş giderken ve geçişe izin varken, neden olmasın?"

"Onun bu odağı fark yaratıyor."