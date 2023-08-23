Villeneuve: "De Vries Riccardo'nun siyasi oyunlarını fark etmedi"
Eski F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Nyck de Vries'in Daniel Ricciardo'nun "politik oyunlarına" kurban gittiği görüşünde.
Daniel Ricciardo, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sinde AlphaTauri'den Nyck de Vries'in yerini alarak pistlere geri döndü.
Ricciardo, bu yılın başında Red Bull'a yedek pilot olarak dönmüş ve eski enerjisini yakalamasının ardından da pistlere dönmek istediğini söylemişti.
Çok geçmeden Ricciardo, Red Bull ile bir test yaptı ve test bitmeden AlphaTauri ile yarışacağı açıklandı.
Avustralyalı pilotun gelecek için net bir hedefi var; Red Bull Racing direksiyonuna geri dönmek. Bunun için de yılın kalanında güçlü bir performans sergilemek istiyor.
Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, De Vries'in AlphaTauri'den kovulmasının Ricciardo tarafından oynanan politik oyunların sonucu olduğuna inanıyor.
Villeneuve, Fransız TV kanalı Canal +'a verdiği demeçte, "Ricciardo birkaç ay dinlendi ve ardından Helmut Marko ile politik oyunlara girişti. Nyck de Vries bunu fark etmedi bile."
"Yapılan iş etkileyici. Sosyal ağlarda sergilediği gülücükler Formula 1'e dönmek için yeterliydi."
"Bu inanılmaz bir şey. Başka hiçbir sürücü böylesine sönüp dört sezonun ardından geri dönemezdi." açıklamasını yaptı.
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