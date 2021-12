Villeneuve: "Cidde'deki savaş F1 değil, kiralık karting mücadelesiydi"

Kanadalı pilot, sporun artık giderek bir "Hollywood şovu" haline gelmeye başladığını belirterek, son dönemde yaşananları sorguladı.

1997 dünya şampiyonluğu için Michael Schumacher ile kıyasıya bir rekabete giren Villeneuve, Cidde'de yaşananları epey eleştirdi.

Motorsport.com'a konuşan Villeneuve şöyle dedi: "Bana göre bu, Formula 1 değildi, kiralık karting mücadelesiydi. Her şey yanlıştı. Bu yüzden ne söyleyebilirim, bilemiyorum."

"Tarafsız kalmak gerçekten çok zor, her seferinde yaşananlar hakkında yorum yapmak ve tarafsız olarak algılanmak zor. Her zaman bir tarafı tutuyor olarak algılanacaksınız ve o zaman da her şey biraz aşırıya kaçıyor."

"Burada spor ve iyi bir Formula 1 mi istiyoruz? Yoksa sadece bir Hollywood şovu mu görmek istiyoruz? Bir Hollywood şovu istiyorsanız, Cidde harikaydı. Fakat F1'in amacı bu mu? Bilemiyorum. Cidde'de olanlara baktığımızda, eğer Frank [Williams] bu yarışı görseydi mezarında ters dönerdi."

"Sonra takım patronlarına bakıyorsunuz, herkes bağırıyor çağırıyor ve hakemlere baskı bile yapıyor, bu giderek çok saçma hale geliyor. Gerçekten gülünç bir hâl almış durumda."

"Taraftarlar için harika olduğunu söyleyebilirim. Yani yaşananlar muhtemelen seyirci sayısını arttıracaktır. Yani bu, F1 için harika. Fakat giderek spordan uzaklaşmaya başlıyoruz, hepsi bu kadar. Sonuç olarak, her şey safkan olup olmadığınıza bağlı olarak değişiyor”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, do battle at the restart Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Villeneuve daha sonra pist üstündeki mücadeleleri değerlendirdi ve hem Hamilton hem Verstappen'in takım taktiklerini eleştirdi.

Tartışmalı ilk viraj geçişini değerlendiren Villeneuve, "Max pist dışına çıktı ve bir avantaj yakaladı. Öte yandan, ön tekerlekleri Lewis'in arka tekerleklerinin önündeydi. Kurallar, eğer böyle olursa, Lewis'in yol hakkını ona vermesi gerektiğini söylüyor ki Lewis bunu yapmadı."

“Peki o noktada hangi kuralı takip edeceksiniz? Lewis yeterince yer bıraksaydı, Max virajı keser miydi? Bunu asla bilemeyeceğiz."

“Nihayetinde evet, Max virajı kesti, muhtemelen zaten virajı döenemeyecekti. Fakat kuralları, kitapçıkta yazana göre bire bir mi takip edersiniz; yoksa pilotun niyetine göre mi yorumlarsınız? İşte o zaman tarafsız kalmak çok zor hale geliyor."

"Hepsi, normal olarak bu küçük oyunları oynuyorlar. Lewis, bunları yaptığı zaman, bunu bilerek yapıp yapmadığı konusunda her zaman şüphe olacak şekilde yapıyor. [Nico] Rosberg'e karşı da aynı şekildeydi. Rosberg aynı şeyi yaptığında yakalandı ve kirli gibi görünüyordu."

"Lewis yaptığında ise bilerek yapmamış gibi duruyordu, temiz duruyordu. O, bunun ustası ve elbette bu konuda inanılmaz derecede iyi." dedi.

Villeneuve, Verstappen'in Hamilton'ın geçmesine izin vermek için yavaşladığında meydana gelen çarpışmayla ilgili olarak şunları ekledi: "Önünüzde biri yavaşlıyorsa, onu geçersiniz. Sorun aptal DRS çizgileri!"

"Lewis, DRS çizgisini Max'in önünde geçmek istemedi. Max'in onu geçmesine izin verdiğini biliyordu. Sadece bir sonraki düzlükte Max'in DRS'ye sahip olmasını istemedi çünkü bunu yaptığı takdirde Max onu geçecekti, bu yüzden ikisi de orada aptalı oynadı."

"Ön kanadın bu kadar güçlü olmasına şaşırdım. Çünkü iki kez vurdu ve hâlâ yerinde kaldı. İnanılmaz, gerçekten etkileyiciydi!"

"Mercedes'in beygir gücü göz önüne alındığında, Max'in hayal kırıklığını da anlayabilirsiniz."

"Fakat Max, sıralama turlarında pole pozisyonu almalıydı, bunu kaybetmemeliydi. Sonuç olarak bu hafta sonu kazanmayı Lewis hak etti."

Villeneuve ayrıca yarış direktörü Michael Masi ile Mercedes ve Red Bull takımları arasında yaşanan pozisyon takası tartışmasını da sorguladı: "Böyle bir anlaşma mı var? Bunu daha önce hiç duymadım. Kurallarda böyle bir şey yok. Bunu açıkça anlamadım."

1997 Jerez finalinde Schumacher'in temasına maruz kalan fakat yine de pistte kalan Villeneuve, daha sakin bir Abu Dhabi GP umuyor.

"Bu bir Red Bull pisti. Fakat Lewis'in sahip olduğu motorla artık her pist Lewis pisti. Umarım güzel ve temiz bir yarış görürüz. En iyi olan kazansın, Cidde'deki gibi olmasın. Hollywood şovu olmamalı, en azından son yarışta olmamalı. Bu yılki Hollywood hitlerini çoktan yakaladık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images