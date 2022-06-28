Villeneuve: "Bütçe sınırını siz onayladınız, bağlı kalacaksınız"

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140 milyonluk bütçe sınırı, sezonun başından bu yana büyük bir tartışma konusu oldu. Christian Horner gibi bazı isimler takımların sınırı aşmak zorunda kalacağını söylerken, Guenther Steiner gibi isimler ise bunun gridi eşitlediğini savundular.

Horner, şampiyonanın mahkemede sonuçlanabileceğini ve sporun, bu sınır yüzünden "felakete" sürüklendiğini dahi belirtti.

Takımlar şu anda sınırın altında ancak sınırın aşılması durumunda ne olacağına dair henüz somut bir kural yok.

Villeneuve ise Horner ve Toto Wolff gibi sınırın artırılmasını isteyen isimlere katılmıyor ve takımların, onay verdikleri kurallara bağlı kalması gerektiğini düşünüyor.

Konu hakkında konuşan Villeneuve, "Bütçe sınırını siz onayladınız, ona bağlı kalacaksınız."

"Mercedes'in aracı düzeltmesi gerekiyor. Fakat herkes buna onay verdi ve imzaladı. Eğer uçuş maliyeti artıyorsa, herkes için artıyor. O zaman daha az gelişim yapacaksınız."

"Siz bunu onayladınız ve geri adım atmayacaksınız. Küçük takımlar sınıra yaklaşmıyor bile, neden bunu onaylasınlar? Alpine büyük bir üretici ve parası var ancak onlar da bu sınıra bağlı kalıyor. Çünkü kurallara göre oynuyorlar ve yine de rekabetçiler." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522, Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

1997 dünya şampiyonu, takımların, sınırı sezon başlamadan önce artırma niyetinde olduğunu da öne sürdü. Ayrıca, sınırı aşan takımların, ceza olarak diğer takımlara para vermesi gerektiğini söyledi.

Villeneuve, "Sezon başlamadan önce bunu artırmanın yollarını aramaya karar verdiklerinden şüpheleniyorum."

"Şuan için buna bağlı kalmak zorundalar ama eğer sınırı aşarlarsa ceza ne olacak? Bilmiyorum. Finansal bir ceza işe yaramaz, bunu kabul ederler. Puan düşürülmesi zaten daha fazla zarar verir. Eğer ceza olarak diğerlerine para vermeleri gerekse ilginç olurdu."

"Galibiyet almak ve para kazanmak için bu işin içindesiniz. Her şeyin yolu budur, hayat böyle. Daha sonra kuralları yararlanabileceğiniz şekilde değiştirebilirseniz, aferin size!" dedi.