Villeneuve: "Bu zafer, Leclerc'in kendine olan güvenini artıracak"

Sezona fırtına gibi başlayan ve ilk üç yarışta iki galibiyet alan Leclerc, sonrasında bir türlü mutlu sona ulaşamazken, bu yılki üçüncü zaferi için tam sekiz yarış beklemek durumda kaldı.

Monakolu pilot, Sprint yarış hafta sonundan 32 puanla ayrıldı ve şu anda şampiyona lideri Max Verstappen'in 38 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Avusturya GP sonrası Formule1.nl'ye konuşan Villeneuve, şöyle dedi: "Cumartesi günkü sprint yarışı harikaydı. Ferrari pilotları daha hızlıydı fakat birbirleriyle savaşmaya başladılar."

"Bence bu, lastiklerini koruması ve ardından Charles ile birlikte Verstappen'e baskı yapması gereken Carlos Sainz'ın yaptığı yanış bir değerlendirmeydi."

"Pazar günü ise Ferrari'nin dolu depoyla pistte daha iyi olduğu açıktı. Leclerc apeks noktasında daha iyiydi ve çıkıştı Verstappen'den daha iyi bir yol tutuş yakaladı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images