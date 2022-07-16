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Formula 1 Haberler

Villeneuve: "Bu zafer, Leclerc'in kendine olan güvenini artıracak"

Eski Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Avusturya GP zaferinin Charles Leclerc'i psikolojik anlamda pozitif etkileyeceğine inanıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Villeneuve: "Bu zafer, Leclerc'in kendine olan güvenini artıracak"
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Sezona fırtına gibi başlayan ve ilk üç yarışta iki galibiyet alan Leclerc, sonrasında bir türlü mutlu sona ulaşamazken, bu yılki üçüncü zaferi için tam sekiz yarış beklemek durumda kaldı.

Monakolu pilot, Sprint yarış hafta sonundan 32 puanla ayrıldı ve şu anda şampiyona lideri Max Verstappen'in 38 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

Avusturya GP sonrası Formule1.nl'ye konuşan Villeneuve, şöyle dedi: "Cumartesi günkü sprint yarışı harikaydı. Ferrari pilotları daha hızlıydı fakat birbirleriyle savaşmaya başladılar."

"Bence bu, lastiklerini koruması ve ardından Charles ile birlikte Verstappen'e baskı yapması gereken Carlos Sainz'ın yaptığı yanış bir değerlendirmeydi."

"Pazar günü ise Ferrari'nin dolu depoyla pistte daha iyi olduğu açıktı. Leclerc apeks noktasında daha iyiydi ve çıkıştı Verstappen'den daha iyi bir yol tutuş yakaladı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, for the lead

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Red Bull biraz belirsiz davrandı. Ferrari'yi pit stop yapmaya itmek için agresif bir strateji denediler fakat Ferrari hata yapmadı."

"Verstappen için pozitif olan şey Carlos'un yarış dışı kalmasıydı. Fakat her halükarda bu galibiyet, Leclerc'in kendisine olan güveni açısından iyi olacak."

"Özellikle Verstappen'e yaptığı ilk geçiş hamlesi, eşit araçlarla -yani aynı miktarda yakıt ve aynı lastiklerle- yapıldı. Bu güzel bir savaştı."

"Sonrasında lastikler ve DRS anlamında çok büyük farklılıklar gördük. Verstappen bu yüzden hiçbir zaman gerçek bir savunma yapmadı."

"Aslında yarış boyunca DRS'nin geçişler sağladığını fakat daha iyi savaşlar getirmediğini gördük."

"Soru, Formla 1'den tam olarak ne istediğimiz. 2022 kuralları, uzun vadede DRS'yi kaldırmak için tasarlandı. Fakat şimdi, tıpkı taraftarlar gibi biz de bu duruma çok alıştık"

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