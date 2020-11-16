Villeneuve: "Bu kez Stroll'ü eleştiremeyeceğim"
Jacques Villeneuve, genellikle eleştirdiği Lance Stroll hakkında bu kez olumsuz bir cümle kuramayacağını söyledi.
Lance Stroll, cumartesi gününe damga vuran isimdi. Kanadalı pilot, ıslak zemindeki sıralama turlarının son saniyelerinde harika bir tur çıkararak kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.
Stroll, yarışın ilk bölümünde de harika bir tempo ortaya koydu ve kazanacak gibiydi. Ancak yarış ilerledikçe geriye düşmekten kurtulamadı. Özellikle pit stoptan sonra araçta problem yaşayınca neredeyse puan barajının dışına düşecekti.
Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, geçmişte sık sık vatandaşı Stroll'ü eleştirdi.
Ancak bu kez eleştirmek yerine Kanadalı sürücüyü övdü.
Lance Stroll, Racing Point RP20, George Russell, Williams FW43
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Lance Stroll, Racing Point RP20, in the pits
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Villeneuve, "Olağanüstü bir pole turuydu. Diğer birkaç sürücünün aksine hiçbir hata yapmadı ve özellikle son denemesinde Max Verstappen'in tereddütlerinden çok iyi faydalandı."
"Gerçekten, bu sefer onu eleştirecek hiçbir şeyim yok."
"Bu, şans değildi. Bence sadece aracı iyi şekilde sürdü. Birkaç sürücü seansın sonunda geçiş lastiklerine geçiş yaptı ve aynı stratejiyi kullandı. Ama Stroll daha iyi bir iş çıkardı."
“2017'de Monza'da ve Bakü'de mükemmeldi. Koşullar zor olduğunda açıkça kendini iyi hissediyor." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül