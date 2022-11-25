Villeneuve, Brezilya GP'si hakkında yorum yapan Antonio Perez'i eleştirdi

Haberi dinle

Son iki yıldır iyi bir uyum yakalamayı başaran Verstappen-Perez ikilisi arasında ilk ciddi gerilim Brezilya GP'sinin ardından yaşandı.

Yarışın son turunda Perez'e yer vermesi istenen Verstappen, "bunu konuşmuştuk, benden bunu istemeyin" diyerek yer vermeyi reddetti. Perez ise yarış sonrası "Max nasıl biri olduğunu gösterdi" diyerek takım arkadaşını sert bir dille eleştirdi.

Checo'ya her fırsatta destek veren babası Antonio Perez ise, "Max, iyi performans gösteren Checo'nun nefesini kaskında hissediyor. Daha önce hiç bu kadar iyi bir takım arkadaşı olmamıştı, diğerleri çok daha aşağıdaydı."

"Checo, Max'in kazanamadığı yarışları, gerçekten zor olan mücadeleleri kazanmayı başarıyor."

Baba Perez'in yorumlarını eleştiren Villeneuve ise bu söylemlerin hiçbir şeye yardımcı olmayacağını, bu nedenle kendisinin bu işin dışında kalması gerektiğine inanıyor.

Formule1.nl'deki köşesinde Villeneuve, "Perez'in babasının bu işe karışmaması gerektiğini düşünüyorum."

"Sosyal medya çağında, ebeveynlerin her yerde duyulan büyük bir sesi var. Ama bu olmamalı, onlar bu işe karışmamalı."

"Bu yüzden Jos Verstappen'in giderek daha az görünür olduğunu, olayların dışında tutulduğunu görüyorsunuz ve bu iyi bir şey." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner kısa süre içinde meselenin çözüldüğünü açıklarken, baba Perez'de söylemleri için özür diledi.

Antonio Perez, "Checo önümüzdeki iki yıl boyunca Red Bull'da olacak ve yaşanan her şey takım arkadaşlarının arasındaki meseleler."

"İkisi de başarılı olmak istiyor, kazanmak istiyorlar, kötü bir niyetleri yok." dedi.