Villeneuve, Bottas'a yüklendi: "Yavaş olmasa Williams'a karşı savunma yapmazdı"

Sergio Perez, Bahreyn'deki yarışta iyi bir performans ortaya koymuş ve sorunlara rağmen beşinci olarak takımına değerli puanlar kazandırmıştı.

Meksikalı pilot, her ne kadar ıslak zeminde sorun yaşsa da, Imola sıralama turlarında Max Verstappen'i geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Diğer tarafta Valtteri Bottas hem sıralama turları hem de yarışta Lewis Hamilton'dan açıkça daha yavaştı.

Villeneuve, Perez'in bir pilot olarak Valtteri Bottas'tan daha iyi olduğunu da ekledi.

"Perez, Red Bull'daki henüz ilk yılında ve yine de Mercedes'teki beşinci yılını geçiren Bottas'tan daha güçlü."

"Perez, Max'e Hamilton'ın Bottas için yaptığından daha fazla yardım edebilir."

Genel olarak 2021'in Bottas'ın Mercedes'teki son yılı olduğu ve yeni sezonda yerini George Russell'ın alacağı düşünülüyor.

İkili, Imola'da dokuzuncu sıra için savaşırken büyük bir kaza yaptılar ve Toto Wolff, Russell'ı eleştirirken Bottas'a arka çıkmış gibi göründü.

Villeneuve bunun nedenini anlamıyor.

"Tam olarak bu yüzden Toto Wolff'u anlayamıyorum, neden kazada Mercedes'in genç pilotu Russell'ı suçluyor? Bottas, orada potansiyel halefinin onu geçmeye çalıştığını biliyordu. Sağa doğru yaptığı küçük hareketle, ciddi bir kaza riski aldı."

"Bu zorlu pist şartlarında bunu yapmanıza izin verilmez. Fakat bu, Bottas'ın daha ikinci yarışta ne kadar gergin oluğunu gösteriyor ve bu, daha iyiye gitmeyecek. Çünkü çok yavaş. Eğer olmasaydı, Williams'a karşı pozisyonunu bu kadar sert şekilde savunmak zorunda kalmazdı."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images