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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

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Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Ekleyen:
, Editör

Eski F1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton'ın şampiyonlukları ve performansı, tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Türkiye'de müthiş bir performans ortaya koyarak kazanan Hamilton, kariyerinin yedinci şampiyonluğunu elde etti.

Ancak İngiliz bilardo efsanesi Ronnie O'Sullivan, Hamilton’ın performansının arkasındaki temel etkenin araç olduğunu belirtti.

Daily Star gazetesine verdiği demeçte O'Sullivan, Hamilton'ın araç nedeniyle rakipleri karşısında avantajlı olduğunu ve bu yüzden aynı durumda olsaydı pek iyi hissetmeyeceğini söyledi ve ekledi: "Teoride yenmesi gereken tek kişi, ikinci adam olmaktan memnuniyet duyan  Bottas."

Ancak, 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Hamilton'ın Türkiye'deki performansıyla birlikte bir kez daha yeteneklerini gösterdiğini düşünüyor.

Kanadalı pilota göre Hamilton, şampiyonluklarının değerini de zaten kanıtladı.

Villeneuve, Sky Italya'ya "Tamam, en iyi araca sahip ama Bottas da en iyi araca sahip."

"Bottas aynı araca sahip ama şampiyonluğu Hamilton kazandı. İstanbul'daki gibi zorlu şartlarda, herhangi bir sürücü risk almaz ve daha dikkatli sürerdi. Ama o yapmadı."

"O yarışı harika şekilde kazandı ve her şeyden önce tüm şampiyonluklarının değerini kanıtladı." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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