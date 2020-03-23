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Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bazı pilotlar Coronavirüs arasında geleceklerine karar verebilir"

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Villeneuve: "Bazı pilotlar Coronavirüs arasında geleceklerine karar verebilir"
Ekleyen:
, Editör
23 Mar 2020 09:48

Jacques Villeneuve, bazı Formula 1 pilotlarının Coronavirüs'le ilgili mevcut arada geleceklerine karar verebileceğini düşünüyor.

Formula 1'de sezonun ilk yedi yarışı yapılmayacak ve hem Bakü hem de Kanada GP'nin de ertelenmesi planlanıyor.

Bu da sezonun Haziran sonundan önce başlamayacağı anlamına geliyor.

Jacques Villeneuve, "Olanlara alışmalısınız. Sorun sezonun ne zaman başlayacağı. Mühendisler şu an bile bilgisayarda çalışıyor. Bence tüm ekipler yeni çözümler üzerinde çalışıyorlar."

"2022'den itibaren kural değiştirmek bana mantıklı bir karar gibi geldi. Çünkü bu ara, özellikle küçük takımlara çok fazla hasar verdi çünkü paraları yok."

"Williams'ın başı zaten dertteydi, şimdi daha da zor olacak. "

"Pilotlar bu sürede spor salonunda olacak, iyi organize olmuş durumdalar ve önemli olan maaşlarını alıyor olabilmeleri."

"Bazı insanlar karar vermek zorunda ve uzun süre yalnız olduğunuzda, kendi içinizde çok fazla düşünmeye başlarsınız. Muhtemelen pilotlar için de durum aynı. Belki de bazıları geleceklerini düşünüyordur."

"Sezon başladıktan sonra birbiri ardına pek çok yarış olacak ve sürücüler için ağır olabilir."

"Ancak yönetilebilir bir şampiyona bekliyorum. Şampiyonadaki 22 yarıştan altısı çıkabilir. Kaybedilen yarışlar yerine de Imola veya Magny Cours gibi kullanılmayan pistler kullanabilir."

"Sezonun başlangıcına kadar pek çok değişiklik olacak ve sonrasında düşünmek için çok fazla zaman olmayacak, çünkü Ağustos ayında bile ara verilmeden yarışlar yapılacak."

"Bu, genç sporcular için çok zor bir faktör olabilir, çünkü henüz çalışmalarının değerini tam olarak kavrayamıyorlar."

Monako GP'nin iptali sorulduğunda Villeneuve, “Monako iptal edildi ancak ancak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Pisti hazırlamak bir ay sürüyor. Farklı bir şey hayal edemezdiniz. Çünkü belirli tarihlere zorlamak, taraftarları oraya götürmek ve sonra yarışmaktan vazgeçmek zorunda kalmaktan daha iyi."

"İnsanlar için bile bir etkinliğin maliyeti çok fazla." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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