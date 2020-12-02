Villeneuve: "Bazen pilotlar yaptıkları işin ne kadar tehlikeli olduğunu unutuyor"

Romain Grosjean, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bahreyn GP'de büyük bir kaza geçirdi ve alev alan aracın içerisinden son anda çıktı.

Fransız pilot yaklaşık 50G'lik bir kuvvete maruz kalırken, araçtan kendi başına çıktı ve hemen hastaneye götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan Grosjean'ın, özellikle Halo sayesinde hayatta kaldığı düşünülüyor.

Jacques Villeneuve, olayla ilgili şöyle dedi: "Romain'in Halo'ya teşekkür etmesi gerekiyor. Görevini yerine getirdi ve tam da bu yüzden hayatta."

"Ama bence sürücüler bazen yarışların ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmuyorlar. Bu yüzden bazen bir video oyunundaymış gibi tuhaf hareketler yapıyorlar."

Ayrıca bazı isimler daha kazayla ilgili görüşlerini söylediler.

Valtteri Bottas, "Alışıldık bir kaza değildi, ama Romain için her şeyin yolunda gitmesine çok sevindim. Bir sonraki sürücüler brifinginde her şeyi ayrıntılı olarak tartışacağız. Ama bariyer tasarımı ve yangının sebepleri hakkında uygun sonuçların çıkarılacağına eminim." dedi.

Toto Wolff, "Aracın neden ikiye bölündüğünü anlamamız gerekiyor." dedi.

Mika Salo, "En azından Grosjean'ın hayatını kurtaran şeyin Halo olduğunu biliyoruz. Eğer bu kaza benim zamanımda olsaydı, sürücünün hayatta kalamayacağından hiçbir şüphe yok."

"Romain bayılmadığı için şanslıydı. Bu tür şoklarla baş etme şekliniz bireyseldir. Bu yüzden şükürler olsun ki Romain'in bilincini kaybetmemek için yeterli toleransı vardı. Gerçekten hızlı hareket etti. Hepimiz oradan çıkmasına gerçekten çok şaşırdık." dedi.