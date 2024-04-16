Villeneuve, Audi hakkında karamsar: "Yıllardır hiçbir şey başaramamış bir takımla F1'e giriyorlar"

Sauber, geçmişte BMW ile ortaklık kurmuştu fakat büyük yatırımlara rağmen bu ortaklık hiçbir zaman beklenen seviyeye gelmedi.

İsviçreli ekip 2026 sonrası için bu kez Audi ile ortaklık kuracak ve Alman üreticinin "fabrika ekibi" olarak harekete geçecek.

Fakat Sports Illustrated'a konuşan Villeneuve'e göre Audi "yanlış ata" oynadı.

Kanadalı pilot şöyle diyor: "Yıllardır hiçbir şey başaramamış bir takımla güçlerini birleştiriyorlar."

"Yani 'bilgi birikimi' denilen şey bir anda icat edilemez. Bu sadece zaman içinde oluşan bir şeydir."

Formula 1 kariyerinin sonunda Sauber'de yarışan Villeneuve, İsviçreli ekibin F1'de başarılı olmak için yeterli potansiyele sahip olduğuna inanmıyor ve bu durumu Williams'ın durumuyla karşılaştırıyor.

Villeneuve, "Williams'ta bunu görebilirsiniz."

"Gördüğünüz gibi bazı anlarda iyi görünüyorlar. Sonra para için takıma davet etmek zorunda oldukları sürücülerin bedelini ödüyorlar."

"Tüm bunlar uzun süredir devam ediyor."

"Audi'nin dünya F1 projesi hakkında ne söylenebilir? Renault'nun yaptığı gibi imaj için mi geliyorlar? Sadece Formula 1'de olmak için mi buradalar? Yoksa başarılı olmak ve zaferler kazanma konusunda gerçekçi hedefleri mi var? Bunların hiçbirini bilmiyoruz."

"Söz konusu fabrika takımları olduğunda, şampiyonaya girmeleri ve kelimenin tam anlamıyla beş dakika içinde 'tamam, ayrılıyoruz, görüşürüz' diyerek ayrılmaları mümkün. Böyle bir risk hep var."

"Bir anda Formula 1'den ayrılabilirler ve umurlarında hiçbir şey olmaz."

"Otomobil üreticileri bir yandan sporumuz için çok faydalılar ama aynı zamanda çok tehlikeli bir partner de olabilirler." dedi.