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Formula 1 Britanya GP

Villeneuve: "Antonelli iyi görünmüyor, Sainz'ın gözü Mercedes koltuğunda"

1997 Formula 1 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Andrea Kimi Antonelli'nin şu an için Formula 1 için "yeterince iyi" olmadığına inanıyor.

Ezel Tan
Güncel:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Lewis Hamilton, 2024 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'ye geçecek ve bundan ötürü Mercedes'in yeni bir sürücü arayışı var.

Koltuk için adı geçen ilk isim Max Verstappen, diğer iki isim Kimi Antonelli ve Carlos Sainz.

Son haftalarda Antonelli ismi öne çıkmıştı ancak Formula 2'de iyi bir sezon geçirememesi nedeniyle gözden düştüğü yorumları var.

OLBG'ye konuşan 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Antonelli'nin şu anda Mercedes için iyi bir seçenek olmadığını söyledi.

Villeneuve'e göre koltukta gözü olan isim Sainz.

Villeneuve, "Sainz muhtemelen hâlâ Mercedes'te bir koltuk umut ediyor."

"Antonelli yeterince iyi değil, bu yüzden o koltuk biraz daha boşta kalacak. Ancak bir bekleme oyunu oynarsanız, herkesin oturduğu fakat sizin ayakta kaldığınız bir durum yaşanabilir."

"Bir noktada büyük teklifler yapan diğer takımlar çekilecek."

"Carlos'un Williams'a gideceği neredeyse kesin gibiydi fakat sonrasında bir şeyler yaşandı."

"İyi bir teklife rağmen zorlamaya devam ettiğinizde, bu karşı tarafı kızdırır ve sizle anlaşmazlar."

"Sonunda çok geç karar veriyorsunuz ve bunu yaparak tüm takımlara son tercihinizin onlar olduğunu belli ediyorsunuz."

"Bana göre bu, hiç de hoş bir şey değil." dedi.

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