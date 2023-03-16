Villeneuve: "Alpine, Alonso'yu kaybetmenin acısını çekecek"
Eski Formula 1 pilotu Jacques Villeneuve, Alpine'in Aston Martin'e geçen Fernando Alonso'nun kaybından etkileneceği görüşünde.
Fernando Alonso bu yıl, son yıllarda Alpine'den daha kötü bir performans sergileyen Aston Martin'e geçerek bir kumar oynadı.
Ancak bu transfer iki kez dünya şampiyonu olan Alonso için iyi bir değişiklik oldu.
Le Journal de Montréal'e konuşan Jacques Villeneuve, Alonso'nun Aston Martin için harika bir transfer olduğunu söyledi.
Villeneuve, "Alpine onun kaybından zarar görecek."
"İki hafta önce Bahreyn'de Fernando'nun 2023 sezonunun ilk Formula 1 yarışında, mücadelenin içerisinde yer alacağını biliyorduk. Yaptığı geçişler gerçekten etkileyiciydi,"
"41 yaşındayken, yaşınız sizin üzerinde önemli bir rol oynamaya başlıyor."
"Artık risk alma arzunuzun ve isteğinizin kalmadığı bir noktada, yarışmayı bırakabilirsiniz. Fakat Alonso 20 yıl önceki kadar aç olduğunu gösterdi."
"Bu deneyim onun yarışı üçüncü bitirmesine yardımcı oldu." dedi.
Villeneuve, geçmişte sıklıkla eleştirdiği Lance Stroll'ü de övdü.
"Sezona çok olumlu bir başlangıç yaptı. Bahreyn'de, sakatlığı nedeniyle kış testlerine katılmamış olmasına rağmen takım arkadaşı Alonso'dan 1.1 saniye geride kaldı. Bence her şeye rağmen iyi gidiyor..."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Lance Stroll, Aston Martin F1 Team. Aston Martin viert feest na het behalen van een podiumplaats.
Foto: Zak Mauger / Motorsport Images
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